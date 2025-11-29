Les promotions se poursuivent tout le week-end sur Amazon, avec des remises encore visibles sur l’équipement du quotidien. Le Philips OneBlade 360 s’affiche toujours à 29,99 €, une opportunité valable jusqu’au dernier jour des offres lundi.
Le Philips OneBlade 360 passe à 29,99 € au lieu de 55,03€ chez Amazon, avec une remise de 46 % pour le Black Friday. C'est le prix le plus bas jamais relevé pour ce produit. Ce modèle rase et taille facilement la barbe comme les poils du corps, sans changer d'outil. Certains diront que la polyvalence, ici, simplifie vraiment le quotidien. Les deux lames 360 pivotent pour atteindre les zones difficiles, même quand on est un peu pressé. Le câble USB-A sert à recharger partout, à la maison ou en déplacement.
Cette tondeuse taille rapidement les poils longs grâce à sa lame qui suit les contours du visage. Les sabots permettent d'ajuster la hauteur facilement, pour garder une barbe de trois jours sans effort. Ce type d'appareil vise un confort d'utilisation au quotidien et une prise en main simple.
- Technologie OneBlade 12 000 mouvements/minute coupe rapidement tous types de poils
- Lame 360 pivotante pour un rasage précis même dans les zones difficiles
- 3 sabots barbe (1, 3, 5 mm) pour ajuster la longueur selon vos envies
- Utilisation visage et corps avec kit de protection pour les zones sensibles
- Recharge USB-A pratique, autonomie adaptée aux déplacements
- Non adaptée au rasage de près façon rasoir traditionnel
- Adaptateur secteur non inclus
- Durée de vie des lames limitée, remplacement conseillé tous les 4 mois
Un rasage précis et confortable pour tous les jours
Le rasoir électrique s'utilise aussi bien sur le visage que sur le corps, sans avoir besoin de changer d'appareil. La lame 360 pivote pour suivre chaque courbe, ce qui aide à atteindre les endroits difficiles comme sous le menton ou autour de la mâchoire. La sensation sur la peau reste douce, même pour ceux qui redoutent les irritations.
Trois sabots permettent de choisir la longueur, pour un look soigné ou une barbe de trois jours. Le kit corps ajoute une protection utile si vous rasez des zones sensibles. On peut trouver que le câble USB-A, fourni pour la recharge, simplifie la vie en voyage ou pour une retouche rapide le matin. Le format tient bien en main, sans être encombrant dans la trousse de toilette.
Un format pensé pour la polyvalence au quotidien
Amazon propose le Philips OneBlade 360 à 29,99 €. L'appareil se révèle pratique pour ceux qui cherchent une solution unique pour l'entretien du visage et du corps.
Son format léger s'intègre facilement dans une routine matinale ou un sac de voyage. Ce positionnement tarifaire reste rare pour une tondeuse polyvalente, pensée pour durer et limiter les irritations au fil des utilisations.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.