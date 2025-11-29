Le rasoir électrique s'utilise aussi bien sur le visage que sur le corps, sans avoir besoin de changer d'appareil. La lame 360 pivote pour suivre chaque courbe, ce qui aide à atteindre les endroits difficiles comme sous le menton ou autour de la mâchoire. La sensation sur la peau reste douce, même pour ceux qui redoutent les irritations.

Trois sabots permettent de choisir la longueur, pour un look soigné ou une barbe de trois jours. Le kit corps ajoute une protection utile si vous rasez des zones sensibles. On peut trouver que le câble USB-A, fourni pour la recharge, simplifie la vie en voyage ou pour une retouche rapide le matin. Le format tient bien en main, sans être encombrant dans la trousse de toilette.