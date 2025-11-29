Les promotions se poursuivent tout le week-end sur Amazon, avec des remises encore visibles sur l’équipement du quotidien. Le Philips OneBlade 360 s’affiche toujours à 29,99 €, une opportunité valable jusqu’au dernier jour des offres lundi.

Le Philips OneBlade 360 passe à 29,99 € au lieu de 55,03€ chez Amazon, avec une remise de 46 % pour le Black Friday. C'est le prix le plus bas jamais relevé pour ce produit. Ce modèle rase et taille facilement la barbe comme les poils du corps, sans changer d'outil. Certains diront que la polyvalence, ici, simplifie vraiment le quotidien. Les deux lames 360 pivotent pour atteindre les zones difficiles, même quand on est un peu pressé. Le câble USB-A sert à recharger partout, à la maison ou en déplacement.

Cette tondeuse taille rapidement les poils longs grâce à sa lame qui suit les contours du visage. Les sabots permettent d'ajuster la hauteur facilement, pour garder une barbe de trois jours sans effort. Ce type d'appareil vise un confort d'utilisation au quotidien et une prise en main simple.

Philips OneBlade 360 QP2824
Tondeuse visage et corps pratique, adaptée à tous types de barbes, pour un usage quotidien confortable et précis.
29,99 € chez amazon.fr
Les plus
  • Technologie OneBlade 12 000 mouvements/minute coupe rapidement tous types de poils
  • Lame 360 pivotante pour un rasage précis même dans les zones difficiles
  • 3 sabots barbe (1, 3, 5 mm) pour ajuster la longueur selon vos envies
  • Utilisation visage et corps avec kit de protection pour les zones sensibles
  • Recharge USB-A pratique, autonomie adaptée aux déplacements
Les moins
  • Non adaptée au rasage de près façon rasoir traditionnel
  • Adaptateur secteur non inclus
  • Durée de vie des lames limitée, remplacement conseillé tous les 4 mois

Un rasage précis et confortable pour tous les jours

Le rasoir électrique s'utilise aussi bien sur le visage que sur le corps, sans avoir besoin de changer d'appareil. La lame 360 pivote pour suivre chaque courbe, ce qui aide à atteindre les endroits difficiles comme sous le menton ou autour de la mâchoire. La sensation sur la peau reste douce, même pour ceux qui redoutent les irritations.

Trois sabots permettent de choisir la longueur, pour un look soigné ou une barbe de trois jours. Le kit corps ajoute une protection utile si vous rasez des zones sensibles. On peut trouver que le câble USB-A, fourni pour la recharge, simplifie la vie en voyage ou pour une retouche rapide le matin. Le format tient bien en main, sans être encombrant dans la trousse de toilette.

Un format pensé pour la polyvalence au quotidien

Amazon propose le Philips OneBlade 360 à 29,99 €. L'appareil se révèle pratique pour ceux qui cherchent une solution unique pour l'entretien du visage et du corps.

Son format léger s'intègre facilement dans une routine matinale ou un sac de voyage. Ce positionnement tarifaire reste rare pour une tondeuse polyvalente, pensée pour durer et limiter les irritations au fil des utilisations.

