Amazon conserve quelques références en promotion sur l’entretien de la maison, dont le H12 Pro Ultra proposé sous les 180€. Cette réduction fait partie des offres les plus suivies du week-end, à surveiller avant la fin du Black Friday prolongé lundi soir.
Le Dreame H12 Pro Ultra passe à 178,99 € au lieu de 349,00€ chez Amazon, soit une baisse de 49 % et le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle, en plein mois du Black Friday. Ce modèle aspire et lave le sol en une seule fois, tout en s'occupant lui-même de l'auto-nettoyage de la brosse à haute température.
Son usage quotidien simplifie vraiment la vie quand il faut passer d'une pièce à l'autre, sans perdre de temps à changer d'appareil ou à nettoyer à la main.
L'aspirateur laveur combine une aspiration puissante pour les saletés humides ou sèches et une brosse autonettoyante qui limite l'entretien manuel. Le nettoyage automatique à l'eau chaude réduit les odeurs, ce qui reste rare sur ce type d'appareil.
- Nettoyage à 60 °C pour désinfecter la brosse et limiter les odeurs
- Aspiration puissante de 16 000 Pa pour éliminer efficacement la saleté
- Séchage rapide de la brosse en 30 minutes, utile au quotidien
- Trois modes adaptés à chaque usage : Auto, Ultra et Aspiration
- Brosse double bord pour nettoyer le long des plinthes et dans les coins
- Autonomie limitée sur mode Ultra, demande des pauses pour les grandes surfaces
- Nécessite un entretien régulier de la brosse pour maintenir les performances
Un nettoyage polyvalent et rapide au quotidien
L'aspirateur laveur s'adapte aux routines chargées et aux grands espaces. Il aspire la poussière, les miettes et les liquides, puis lave le sol dans la foulée, même sur les taches tenaces. Ce fonctionnement deux-en-un simplifie vraiment les choses quand il faut passer de la cuisine au salon sans sortir plusieurs appareils.
La brosse atteint les bords et les recoins, ce qui évite souvent de devoir finir à la main. On peut trouver que l'auto-nettoyage à 60 °C, suivi d'un séchage rapide, reste rassurant pour l'hygiène, surtout si des enfants jouent au sol. Le moteur puissant accélère le travail, même après un repas ou une journée animée. Certains diront que le confort d'utilisation compte autant que la performance, surtout quand les journées s'enchaînent vite.
Un positionnement attractif pour un usage intensif
Amazon affiche le Dreame H12 Pro Ultra à 178,99 €, un tarif rare pour un modèle qui nettoie, sèche et s'auto-entretenu sans effort. Il reste bien adapté à une utilisation régulière, grâce à une brosse qui limite le contact avec la saleté et à un entretien simplifié.
Ce positionnement facilite le ménage dans des foyers actifs, où chaque minute compte et où la fiabilité s'apprécie au quotidien.
