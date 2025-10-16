Envie de faire de bonnes affaires sans attendre le Black Friday ? Les promos du jour sur Amazon ont de quoi faire tourner les têtes : smartphones premium, ordinateurs ultra-puissants et caméra d’action haut de gamme voient leurs prix fondre. Une sélection taillée pour les amateurs de high-tech, à découvrir sans tarder !
Amazon frappe fort avant les vacances de la Toussaint ! Ce jeudi, le géant du e-commerce multiplie les bons plans sur les produits high-tech les plus convoités, avec des remises qui tombent à pic pour s’équiper avant de partir ou de rester bien au chaud à la maison.
Smartphones, ordinateurs portables, caméras d’action et même consoles de jeu s’affichent à des tarifs rarement vus. Du dernier iPhone Air au nouveau MacBook Air M4, en passant par la DJI Osmo Action 4 ou la Nintendo Switch 2, cette sélection du jour regroupe les meilleures offres à ne pas manquer. Découvrez-les toutes ci-dessous !
Les 7 promos chocs à saisir chez Amazon
- Apple iPhone Air 256 Go à 1 099,00 € au lieu de 1 229,00 €
- DJI Osmo Action 4 Bundle Standard à 191,00 € au lieu de 329,00 €
- Apple Mac Mini avec puce M4 à 599,22 € au lieu de 699,00 €
- PC Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 OLED à 899,99 € au lieu de 1 499,99 €
- Apple MacBook Air 15 pouces M4 à 1 299,00 € au lieu de 1 499,00 €
- Google Pixel 10 avec Gemini à 817,89 € au lieu de 899,00 €
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 469,00 € au lieu de 499,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Des offres premium pour tous les profils d’utilisateurs
Difficile de résister à cette sélection qui mêle performance, design et polyvalence. Que vous soyez photographe amateur, gamer en herbe ou adepte du télétravail, chaque produit ici a été pensé pour répondre à des usages précis.
Le Lenovo Yoga Slim 7, par exemple, séduit par son écran OLED 14 pouces et sa légèreté, parfait pour les déplacements, tandis que l’Apple MacBook Air M4 incarne l’équilibre idéal entre puissance et autonomie, d’après notre test complet. Côté image, la DJI Osmo Action 4 ravira les créateurs de contenu grâce à son capteur 1/1,3 pouce et sa stabilisation redoutable. Une combinaison de produits haut de gamme à prix doux, idéale pour s’équiper avant les vacances.
Nos conseils pour profiter au mieux des bons plans Amazon
Entre ventes flash, réductions anticipées et promotions cachées, Amazon est devenu un véritable terrain de chasse pour les amateurs de bonnes affaires. Mais pour repérer les vraies pépites, encore faut-il savoir où et quand chercher. Voici quelques réflexes à adopter pour tirer pleinement parti des remises du moment et éviter les fausses bonnes affaires.
- Suivez vos produits favoris : en ajoutant vos articles à la liste d’envies, Amazon vous prévient automatiquement des baisses de prix. Une astuce redoutable pour ne rien manquer sans devoir surveiller les pages tous les jours.
- Surveillez les ventes flash : ces offres limitées dans le temps changent plusieurs fois par jour et concernent souvent les produits tech les plus populaires. Soyez réactif, les stocks partent vite !
- Activez les avantages Amazon Prime : les membres Prime profitent d’un accès anticipé à certaines promotions, en plus de la livraison express gratuite. Un atout pour être dans les premiers à dégainer.
- Comparez avant d’acheter : même si Amazon est souvent bien placé, un rapide coup d’œil chez Fnac, Cdiscount ou Boulanger peut confirmer que la réduction est bien réelle.
- Pensez aux produits reconditionnés : la section “Amazon Renewed” permet de dénicher du matériel quasi neuf à des prix imbattables, tout en profitant d’une garantie.
- Consultez les sélections Clubic : nos experts repèrent chaque jour les offres les plus intéressantes pour vous éviter les pièges et vous guider vers les vraies bonnes affaires.
- Anticipez les grandes opérations : Prime Day, Black Friday ou French Days restent les moments les plus stratégiques pour acheter au meilleur prix, avec des rabais souvent supérieurs à -50 %.
En appliquant ces astuces, vous maximiserez vos économies tout en profitant des produits les plus convoités du moment, sans stress ni mauvaise surprise.