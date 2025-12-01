Le Black Friday se termine dans quelques heures et les meilleures offres disparaîtront à minuit. Si vous comptiez faire de bonnes affaires, c'est maintenant ou jamais : certains produits affichent leurs plus gros rabais de l’année… mais les stocks fondent à vue d'œil.
Après une semaine de promotions intenses, cette ultime journée du Black Friday rassemble les réductions les plus agressives de l’événement. Amazon, Fnac, Cdiscount et les autres géants de l’e-commerce liquidisent leurs derniers stocks à prix cassés : TV 4K, Apple, accessoires gaming, SSD, casques audio… tout y passe. Mais attention : ces offres expirent ce soir à minuit, et beaucoup sont déjà en rupture sur plusieurs modèles. Voici la sélection Clubic des deals à saisir de toute urgence avant qu’il ne soit trop tard.
🔥 Les offres immanquables du Black Friday (dernières heures)
- Amazon Fire TV Stick 4K à 29,99 € au lieu de 69,99 €
- Amazon Echo Dot à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Kindle 16 Go à 99,99 € au lieu de 119,99 €
- Sony PS5 édition Standard avec 1 manette à 449 € au lieu de 549,99 €
- Apple AirTags lot de 4 à 89 € au lieu de 129 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 149 €
- Souris gaming Logitech G G502 X Plus Lightspeed à 80,99 € au lieu de 169 €
- Casque gaming Logitech G Pro X SE à 54,99 € au lieu de 89,99 €
- Casque sans fil Sony WH-CH720N à 71,99 € au lieu de 149,99 €
- Enceinte sans fil Marshall Emberton II à 86 € au lieu de 179 €
- Casque à conduction osseuse SHOKZ OpenRun à 99 € au lieu 139 €
- SSD externe Crucial X9 1To à 79,99 € au lieu de 101,99 €
- Volant de course Logitech G G29 Driving Force à 174,49 € au lieu de 228,80 €
- Gigabyte Radeon RX 9070 XT à 599,99 € au lieu de 840,90 €
- TV 4K QLED Samsung TV AI 55 Pouces à 379 € au lieu de 699 €
- TV 4K Xiaomi TV F 165 cm (65 Pouces) à 359 € au lieu de 569 €
- Braun épilateur à lumiere pulsée à 269,99 € au lieu de 391,77 €
Nos coups de cœur de cette sélection des deals Black Friday
Parmi les nombreuses offres encore en ligne pour le Black Friday, certaines se démarquent nettement. Produits phares, remises réellement avantageuses, rapport qualité-prix imbattable… Voici les deals qui ont retenu notre attention et qui, selon nous, méritent d’être saisis avant qu’ils ne disparaissent.
Amazon Fire TV Stick 4K, la meilleure version de la clé de streaming signée Amazon
Le Fire TV Stick 4K passe à 29,99 €, soit 57 % de moins que d'habitude, pendant la période du Black Friday chez Amazon. Ce modèle compact se branche directement à un port HDMI et donne accès à des milliers de contenus en 4K. Vous naviguez entre vos séries, films ou chaînes préférées en quelques secondes, avec une qualité d'image et de son avancée. On note au passage la simplicité d'installation qui conviendra même à ceux qui n'aiment pas multiplier les télécommandes ou les câbles inutiles.
- Streaming 4K Ultra HD avec prise en charge Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos
- Compatibilité Wi-Fi 6 pour une connexion stable même avec plusieurs appareils connectés
- Télécommande vocale Alexa avec boutons raccourcis et gestion du volume
- Accès à des milliers de films et séries sur Netflix, Prime Video, Disney+ et bien d'autres
- Fonctions connectées pour piloter votre maison intelligente depuis la télécommande
- Pas de port Ethernet intégré, nécessite un adaptateur pour une connexion filaire
- Stockage limité pour les applications et jeux, environ 8 Go disponibles
- Nécessite un abonnement pour certaines plateformes de streaming
Logitech G Pro X SE, la casque gaming efficace et accessible
Le Logitech G Pro X SE s'affiche à 54,99 € sur Amazon, avec une réduction de 39 %. Ce tarif, le plus bas jamais constaté, tombe pendant le mois du Black Friday. Ce casque filaire convient à tous ceux qui souhaitent discuter clairement en ligne ou profiter d'un son immersif sur console ou PC. Le micro se détache facilement pour s'adapter à toutes les situations, ce qui simplifie le passage du jeu aux appels vocaux.
- Son surround DTS:X 7.1 pour une immersion audio avancée
- Microphone détachable avec technologie Blue VO!CE pour des échanges clairs
- Compatible PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 et PS4
- Confort longue durée grâce aux coussinets en mousse à mémoire de forme
- Convertisseur USB inclus pour une meilleure gestion du son
- Absence de connectivité sans fil
- Configuration logicielle nécessaire pour exploiter toutes les fonctions avancées
Logitech G502 X Plus, la souris gaming par excellence
La réduction exceptionnelle du moment rend la souris accessible à un large public, tout en valorisant le confort d'un usage au quotidien. On retrouve rarement un tel rapport entre fonctionnalités avancées et tarif aussi bas, surtout en période de Black Friday.
- Capteur HERO 25K avec résolution de 25 600 dpi pour une précision maximale
- Technologie sans fil Lightspeed assurant une latence inférieure à 1 ms
- Boutons principaux hybrides Lightforce alliant réactivité optique et retour mécanique
- Rétroéclairage RVB personnalisable via Lightsync, compatible avec l'écosystème Logitech G
- Jusqu'à 120 heures d'autonomie sans éclairage, ou 37 heures avec éclairage actif
- Forme et poids de 106 g qui peuvent ne pas convenir aux amateurs de souris ultra-légères
- Réglages avancés parfois complexes pour les profils personnalisés
- Design large moins adapté aux petites mains
SSD Crucial X9 1To, pour emporter ses données partout
Le Crucial X9 1 To passe à 79,99 € chez Amazon, avec 22 % de baisse pour le Black Friday. Ce disque SSD portable simplifie le stockage rapide et le transfert de gros fichiers au quotidien. Il convient aussi bien pour sauvegarder des documents de travail que pour transporter toute une bibliothèque multimédia. Son format léger s'adapte facilement à un usage nomade, au bureau ou à la maison.
- Vitesse de transfert élevée jusqu'à 1050 Mo/s pour des transferts rapides
- Capacité de 1 To adaptée aux photos, vidéos et sauvegardes professionnelles
- Compatibilité étendue : PC, Mac, Playstation, Xbox via USB-C 3.2
- Format compact et poids léger de 42 g pour un transport facile
- Résistance aux chocs, conçue pour supporter des déplacements quotidiens
- Pas de chiffrement matériel pour la sécurité des données
- Pas de câble USB-A fourni, nécessite un adaptateur pour certains appareils
Amazon Kindle, la liseuse ultime
Le prix de la Kindle nouvelle génération chute à 99,99 €, soit une réduction de 17 % pour le Black Friday chez Amazon. La liseuse facilite la lecture partout, avec son format compact, son écran tactile mat et son autonomie confortable. L'éclairage avant réglable permet de lire même dans la pénombre. Certains diront que la légèreté compte autant que l'autonomie, surtout lors des déplacements. On apprécie aussi les changements de page plus fluides. Ce modèle reste simple à utiliser au quotidien.
- Écran antireflets 6 pouces pour un confort de lecture en extérieur
- Stockage de 16 Go permettant d'emporter des milliers d'ebooks
- Poids plume d'environ 158 g pour une prise en main facile
- Changement de page plus rapide grâce à une nouvelle interface
- Éclairage frontal réglable pour lire de jour comme de nuit
- Absence de certification d'étanchéité, à éviter près de l'eau
- Format limité à la lecture d'ebooks, non adapté à d'autres usages multimédias
Dernière journée du Black Friday : les dernières offres à saisir avant minuit
Le compte à rebours est lancé : les promotions du Black Friday prennent fin aujourd’hui à minuit, et c’est dans ces toutes dernières heures que l’on observe les plus grosses baisses de prix. Les marchands ajustent leurs tarifs une ultime fois pour écouler leurs stocks restants, ce qui donne souvent lieu aux meilleurs deals de l’événement. Mais cela signifie aussi que les ruptures se multiplient, particulièrement sur les produits très attractifs comme les TV 4K, les accessoires Apple, les casques Bluetooth et tout l’univers gaming.
Cette journée est donc le moment idéal pour agir vite. Beaucoup d’offres que l’on pensait voir durer jusqu’à ce soir se sont déjà volatilisées, remplacées par des modèles plus chers ou par un simple message « stock épuisé ». Le Fire TV Stick 4K, la PS5, le MacBook Air ou encore les casques Sony sont autant d’exemples de références très demandées dont les quantités baissent heure après heure. C’est pour cela que le Black Friday est souvent plus avantageux sur sa dernière ligne droite : les enseignes ne veulent pas laisser de stock, et les consommateurs finissent par se ruer sur les derniers prix bas disponibles.
Si vous aviez prévu d’attendre encore, c’est clairement le moment d’arrêter d’hésiter : à minuit, tout s’arrête, et il n’y aura pas de deuxième chance pour profiter de ces tarifs-là.
Faut-il acheter maintenant ou attendre les offres de Noël ?
C’est la grande question que tout le monde se pose : vaut-il mieux acheter aujourd’hui… ou attendre les promotions de Noël ? La réponse est simple : si un produit que vous convoitez est en réduction aujourd’hui, il y a très peu de chances qu’il soit moins cher en décembre. Le Black Friday reste l’événement commercial le plus agressif de l'année, et les comparatifs historiques montrent que la majorité des prix remontent après la fin du week-end, même pendant la période de Noël.
Autre point crucial : les stocks ne sont pas garantis pour décembre. Sur des modèles très recherchés comme les AirPods 4, les TV QLED, les consoles ou les aspirateurs Dyson, les ruptures sont fréquentes dès la première semaine de décembre. Les marchands privilégient alors la disponibilité plutôt que de nouvelles promotions, ce qui se traduit par un retour au prix normal.
Évidemment, il restera le Cyber Monday, mais celui-ci propose généralement moins d’offres hardware et plus de promotions orientées logiciels et services (VPN, antivirus, cloud…). Pour tout ce qui est tech, gaming, TV, audio ou maison connectée, le meilleur moment d’acheter, c’est maintenant. Si une offre vous intéresse, ne tardez pas : elle peut disparaître à tout moment, et il est peu probable qu'elle revienne pour Noël à un tarif équivalent.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
