Le compte à rebours est lancé : les promotions du Black Friday prennent fin aujourd’hui à minuit, et c’est dans ces toutes dernières heures que l’on observe les plus grosses baisses de prix. Les marchands ajustent leurs tarifs une ultime fois pour écouler leurs stocks restants, ce qui donne souvent lieu aux meilleurs deals de l’événement. Mais cela signifie aussi que les ruptures se multiplient, particulièrement sur les produits très attractifs comme les TV 4K, les accessoires Apple, les casques Bluetooth et tout l’univers gaming.

Cette journée est donc le moment idéal pour agir vite. Beaucoup d’offres que l’on pensait voir durer jusqu’à ce soir se sont déjà volatilisées, remplacées par des modèles plus chers ou par un simple message « stock épuisé ». Le Fire TV Stick 4K, la PS5, le MacBook Air ou encore les casques Sony sont autant d’exemples de références très demandées dont les quantités baissent heure après heure. C’est pour cela que le Black Friday est souvent plus avantageux sur sa dernière ligne droite : les enseignes ne veulent pas laisser de stock, et les consommateurs finissent par se ruer sur les derniers prix bas disponibles.

Si vous aviez prévu d’attendre encore, c’est clairement le moment d’arrêter d’hésiter : à minuit, tout s’arrête, et il n’y aura pas de deuxième chance pour profiter de ces tarifs-là.