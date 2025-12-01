L'écran Samsung G Series C34G55TWWU atteint son prix le plus bas jamais observé, soit 265,99 € au lieu de 499 € chez Amazon, avec une remise de 47 % en plein Black Friday. Cet écran 34 pouces adopte une courbure marquée pensée pour le confort visuel, que ce soit au travail ou pour le jeu.

Sa dalle ultra-large permet de répartir plusieurs fenêtres ou d'immerger totalement dans un film ou une session gaming. Certains diront que ce format change vraiment la donne quand on passe beaucoup de temps devant l'écran.