Le Black Friday s’achève ce soir et quelques bonnes affaires résistent encore sur Amazon. L’écran Samsung incurvé 34” bénéficie d’une chute de prix rarement vue, disponible uniquement jusqu’à minuit.
L'écran Samsung G Series C34G55TWWU atteint son prix le plus bas jamais observé, soit 265,99 € au lieu de 499 € chez Amazon, avec une remise de 47 % en plein Black Friday. Cet écran 34 pouces adopte une courbure marquée pensée pour le confort visuel, que ce soit au travail ou pour le jeu.
Sa dalle ultra-large permet de répartir plusieurs fenêtres ou d'immerger totalement dans un film ou une session gaming. Certains diront que ce format change vraiment la donne quand on passe beaucoup de temps devant l'écran.
L'écran incurvé améliore le confort en limitant les mouvements de tête. Son format 21:9 simplifie le multitâche en affichant plusieurs applications côte à côte. L'expérience visuelle devient plus enveloppante, que ce soit pour regarder un film ou traiter des documents en même temps.
- Diagonale de 86,4 cm (34 pouces) pour un espace de travail étendu
- Résolution de 3440 x 1440 pixels affichant plus de détails qu'un écran classique
- Courbure 1000R immersive, idéale pour limiter la fatigue visuelle
- Taux de rafraîchissement de 165 Hz convenant aux jeux rapides et à la fluidité multitâche
- Temps de réponse de 1 ms pour minimiser l'effet de flou lors des mouvements rapides
- Technologie LCD moins contrastée que l'OLED pour les noirs profonds
- Format ultra-large (21:9) peu adapté à certains logiciels anciens
- Encombrement important sur un bureau classique
Une immersion visuelle pour travailler ou se divertir
L'écran incurvé trouve sa place aussi bien sur un bureau professionnel qu'à la maison. Son format panoramique permet d'organiser plusieurs tâches sans jongler entre les fenêtres. Le confort visuel reste constant même sur de longues plages d'utilisation, ce qui compte vraiment quand on travaille ou que l'on joue au quotidien. Certains apprécieront la courbure qui suit le regard et limite la fatigue quand la journée s'étire.
La finition noire et la compatibilité VESA simplifient l'intégration dans différents espaces de travail ou de jeu. La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz assure une image fluide, appréciée pour le jeu comme pour le défilement de documents. Le temps de réponse de 1 ms évite les traînées gênantes, ce qui peut faire la différence dans une utilisation exigeante. On peut trouver que l'écran s'adapte aussi bien à des usages variés sans demander d'effort particulier.
Un positionnement ajusté pour un usage polyvalent
Amazon affiche le Samsung G Series C34G55TWWU à 265,99 €. Cet écran répond aux besoins d'un usage quotidien, aussi bien pour un poste de travail fixe qu'en configuration gaming. Le format large et la courbure marquée en font un choix pratique pour ceux qui cherchent confort et polyvalence.
