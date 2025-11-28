Le Lenovo Yoga Slim 7 tombe à 899,99 € au lieu de 1499,99 € chez Amazon, soit une baisse de 40 % pendant la période du Black Friday. Ce prix marque un nouveau plancher pour cet ordinateur portable bien équipé. L'écran OLED lumineux propose une expérience visuelle agréable, que ce soit pour travailler ou profiter d'un film.

Le format compact et léger aide à rester à l'aise lors des déplacements quotidiens, qu'on soit au bureau ou en télétravail. Certains diront que ce type de configuration reste rare à ce niveau de prix, surtout avec une telle autonomie et un clavier confortable.