Amazon affiche le Lenovo Yoga Slim 7 à 899,99 €, un prix plancher sur cet ultrabook OLED puissant et léger. Une remise de 40 % qui rend ce modèle premium nettement plus accessible. Un excellent choix pour ceux qui veulent une machine polyvalente sans exploser leur budget.
Le Lenovo Yoga Slim 7 tombe à 899,99 € au lieu de 1499,99 € chez Amazon, soit une baisse de 40 % pendant la période du Black Friday. Ce prix marque un nouveau plancher pour cet ordinateur portable bien équipé. L'écran OLED lumineux propose une expérience visuelle agréable, que ce soit pour travailler ou profiter d'un film.
Le format compact et léger aide à rester à l'aise lors des déplacements quotidiens, qu'on soit au bureau ou en télétravail. Certains diront que ce type de configuration reste rare à ce niveau de prix, surtout avec une telle autonomie et un clavier confortable.
Un ordinateur portable affiche un écran OLED lumineux qui améliore la qualité d'affichage pour le travail ou les loisirs. Il reste facile à transporter grâce à son format fin, ce qui le rend pratique au bureau comme en déplacement.
- Écran OLED WUXGA 14 pouces, 60 Hz, pour des couleurs précises et une excellente lisibilité
- Processeur Intel Core Ultra 7 155H, 16 cœurs et 22 threads, adapté au multitâche exigeant
- 32 Go de mémoire vive, idéale pour les tâches lourdes et la gestion de nombreux logiciels
- Stockage SSD 1 To rapide, permettant de conserver de nombreux fichiers et projets volumineux
- Poids léger de 1,39 kg, facile à transporter lors de vos déplacements
- Connectique limitée pour les utilisateurs de nombreux périphériques (absence de port Ethernet)
- Autonomie variable en usage intensif, peut descendre sous 8 heures selon les tâches
- Reflets possibles sur écran OLED en environnement très lumineux
Une expérience visuelle soignée et un format pensé pour bouger
L'ordinateur portable s'intègre facilement dans un quotidien actif. Son écran OLED lumineux affiche des couleurs précises, ce qui se remarque dès l'ouverture d'un document ou lors d'une pause vidéo. Grâce à son poids léger, il se glisse dans un sac sans alourdir la journée, même quand le programme s'annonce chargé.
Certains diront que le clavier rétroéclairé apporte un vrai confort dans la pénombre, surtout pour travailler tard ou dans un train. L'autonomie solide aide à tenir une journée sans stress, même si la connexion Wi-Fi 6E sollicite parfois la batterie un peu plus vite qu'attendu. Ce modèle montre que l'on peut profiter d'une machine puissante et agréable à utiliser, sans sacrifier la portabilité ni le confort.
Un ordinateur pensé pour s'adapter au quotidien
Amazon affiche le Lenovo Yoga Slim 7 à 899,99 €. Le format léger et l'autonomie longue durée conviennent à un usage régulier, même en déplacement. Ce modèle bien positionné dans la gamme Lenovo vise ceux qui cherchent un compromis entre puissance et mobilité.
Le clavier rétroéclairé facilite le travail en soirée, tandis que l'écran OLED procure un vrai confort pour la consultation de documents ou la détente devant un film. Utiliser cet ordinateur portable au quotidien permet de gagner du temps et limite la fatigue visuelle.
