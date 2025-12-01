La réduction en cours rend l'achat accessible pour jouer confortablement sur PC ou Mac. Logitech propose ici une technologie efficace, pensée pour un usage quotidien, et la remise actuelle reste rare dans la catégorie.
Le prix de la Logitech G502 X Plus tombe à 80,99 € chez Amazon, soit une chute de 52 % par rapport à la moyenne habituelle. C'est le tarif le plus bas jamais enregistré pour ce modèle durant la période du Black Friday. La souris se destine aux joueurs qui cherchent à profiter d'une bonne précision au quotidien, tout en gardant une prise en main simple et directe.
La souris sans fil se connecte rapidement et tient bien en main, même lors de longues sessions. Son éclairage RVB personnalisable ajoute une touche pratique pour repérer facilement la souris sur un bureau encombré. Elle s'adresse à ceux qui veulent un outil fiable sans perdre de temps sur les réglages.
- Capteur HERO 25K avec précision de 25 600 dpi
- Technologie LIGHTFORCE pour des clics réactifs et durables
- Rétroéclairage personnalisable LIGHTSYNC RGB
- Jusqu'à 120 heures d'autonomie sans rétroéclairage
- Compatibilité multiplateforme : macOS et Windows
- Forme imposante adaptée principalement aux grandes mains
- Poids de 106 g, moins adapté aux amateurs de souris ultra légères
Une souris pensée pour allier confort et réactivité
La souris Logitech G502 X Plus garde une forme ergonomique qui réduit la fatigue même après plusieurs heures d'utilisation. Sa technologie sans fil Lightspeed évite les déconnexions et conserve une réactivité appréciée, que ce soit pour le jeu ou la bureautique.
Les boutons hybrides assurent une réponse rapide pour changer d'action sans hésiter, que ce soit en pleine partie ou lors d'une session de travail. L'éclairage RVB personnalisable s'adapte à votre ambiance ou à votre matériel. Que l'on joue ou qu'on travaille, ce modèle s'intègre facilement au quotidien, sans rien compliquer.
Un tarif serré pour un usage polyvalent
Amazon affiche la Logitech G502 X Plus à 80,99 € avec une livraison rapide. Ce tarif la rend accessible pour ceux qui cherchent une souris fiable et polyvalente, pensée pour un usage quotidien sur PC ou Mac. Sa prise en main confortable et son autonomie adaptée aux longues sessions répondent à un besoin concret d'efficacité. La compatibilité macOS et Windows garantit une installation fluide, même en environnement mixte. On peut trouver que la fonctionnalité de personnalisation RVB ajoute aussi une touche de praticité, surtout pour adapter la souris à son espace de travail ou à sa station de jeu.
