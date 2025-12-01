La souris Logitech G502 X Plus garde une forme ergonomique qui réduit la fatigue même après plusieurs heures d'utilisation. Sa technologie sans fil Lightspeed évite les déconnexions et conserve une réactivité appréciée, que ce soit pour le jeu ou la bureautique.

Les boutons hybrides assurent une réponse rapide pour changer d'action sans hésiter, que ce soit en pleine partie ou lors d'une session de travail. L'éclairage RVB personnalisable s'adapte à votre ambiance ou à votre matériel. Que l'on joue ou qu'on travaille, ce modèle s'intègre facilement au quotidien, sans rien compliquer.