Le mini PC NiPoGi s'adapte facilement à votre espace de travail ou à une utilisation familiale. Le processeur Intel Alder Lake N97 gère efficacement la bureautique, la navigation sur Internet et la lecture de vidéos en haute définition. Son format discret permet de le glisser derrière un écran ou sur une étagère sans encombrer le bureau.

Avec 16 Go de mémoire DDR4, l'appareil exécute plusieurs tâches en même temps sans ralentir. Le stockage SSD de 512 Go offre un démarrage rapide de Windows et de vos applications, tout en conservant assez de place pour vos fichiers. Les connexions WiFi 6 et Bluetooth 5.2 facilitent l'accès au réseau domestique et aux accessoires sans fil, que ce soit une imprimante, une souris ou un casque audio. On peut trouver que sa simplicité d'installation plaît, surtout si vous cherchez un ordinateur prêt à l'emploi, sans montage compliqué ni configuration longue.