Alors que le week-end du 15 août bat son plein, Amazon dégaine une pluie de réductions sur des produits indispensables pour la maison, le high-tech et la rentrée. Aspirateurs robots à prix cassés, climatiseurs mobiles en promo, accessoires connectés et gadgets malins : voici les meilleures affaires à saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
TOP 10 des deals ce weekend chez Amazon
- Aspirateur robot Lefant M210 à 79,99 € au lieu de 219,99 €
- Batterie externe INIU 10 000mAh à 17,09 € au lieu de 26,99 €
- Batterie externe INIU Mini 10 000mAh à 20,75 € au lieu de 34,99 €
- Caméra eufy Security Solo CamS340 à 134,99 € au lieu de 169,99 €
- Robot piscine Aiper Scuba SE à 159 € au lieu de 199 €
- Robot piscine Wybot C2 à 569,99 € au lieu de 799,99 €
- Aspirateur laveur Dreame H12S à 198 € au lieu de 249 €
- Epilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 9900 à 408,48 € au lieu de 629,99 €
- Vidéoprojecteur 1080p natif à 278,49 € au lieu de 389,99 € (coupon -90 €)
- Ecran PC BenQ 27 Pouces 4K pour Macbook à 454,99 € au lieu de 498,09 €
Un week-end du 15 août chargé en bonnes affaires
Le week-end prolongé du 15 août est souvent synonyme de détente… mais aussi de bonnes affaires pour les chasseurs de promos. Amazon en profite pour lancer une sélection de réductions qui s’attaque à toutes les catégories : maison, high-tech, beauté et accessoires. Les aspirateurs robots, par exemple, voient leurs prix chuter de manière spectaculaire, comme le Lefant M210 à moins de 80 €, un tarif rare pour un modèle aussi complet. Les produits saisonniers, tels que les robots piscines et les climatiseurs mobiles, sont eux aussi à prix réduit, ce qui tombe à pic pour prolonger l’été sans se ruiner.
Côté high-tech, on retrouve des offres sur les batteries externes INIU, idéales pour les déplacements ou la rentrée scolaire, ainsi que sur l’écran 4K BenQ conçu spécialement pour les utilisateurs de MacBook. Les amateurs de confort personnel ne sont pas oubliés, avec un épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 9900 en forte remise et un vidéoprojecteur 1080p natif vendu avec 90 € de coupon direct. Bref, que vous soyez à la recherche d’un appareil pour la maison, d’un accessoire pour vos loisirs ou d’un gadget high-tech pour le travail, c’est le moment de fouiller.
Les premières promotions de la rentrée débarquent chez Amazon
Même si la rentrée n’est pas encore là, Amazon prend les devants en lançant dès maintenant des promotions sur des articles qui seront utiles dès septembre. Les étudiants et professionnels pourront ainsi mettre la main sur des outils pratiques à moindre coût, comme la souris sans fil Logitech M185 ou des batteries externes compactes mais puissantes. Les familles, elles, apprécieront les offres sur les aspirateurs laveurs comme le Dreame H12S, capable de nettoyer efficacement les sols avant le retour de l’automne.
Les amateurs de plein air peuvent aussi s’équiper à prix réduit : robots piscines, caméras de surveillance et même vidéoprojecteurs pour organiser des séances cinéma en extérieur sont au programme. En lançant cette vague de promotions en avance, Amazon permet aux consommateurs d’étaler leurs dépenses tout en profitant d’articles utiles au quotidien. Et avec les prix actuels, certaines références risquent de disparaître rapidement des stocks. C’est donc un bon moment pour anticiper vos besoins de rentrée plutôt que d’attendre le rush de septembre, où les prix ont tendance à remonter.
AliExpress lance aussi ses offres de rentrée : jusqu’à -80 % et des coupons cumulables
Si Amazon joue la carte de la rentrée en avance, AliExpress n’est pas en reste avec son événement Back To School, prévu du 18 au 27 août 2025. Cette opération propose des réductions massives, jusqu’à -80 %, sur des milliers de références : high-tech, maison, mode, fournitures scolaires… et plus encore. En plus des remises directes, plus de 160 € de coupons sont à récupérer, cumulables avec des codes promos exclusifs comme BSFR25 (-25 € dès 139 € d’achat) ou BSFR60 (-60 € dès 429 € d’achat).
L’événement est découpé en deux phases : le préheat (15 au 17 août) pour préparer son panier et repérer les bonnes affaires, puis la vente officielle (18 au 27 août) où toutes les réductions et codes deviennent actifs. Cette préparation en amont est stratégique, car certains produits très demandés partent en quelques heures à peine.
Nouveauté cette année : le mini-jeu Casse-tirelire, qui permet de cumuler des crédits et des boîtes cadeaux pour encore plus d’économies. Avec ce dispositif mêlant promotions, coupons et gamification, AliExpress entend séduire tous ceux qui veulent démarrer la rentrée sans faire exploser leur budget. Moralité : préparez vos paniers dès maintenant et soyez prêts à cliquer dès l’ouverture des ventes pour profiter des meilleures offres.