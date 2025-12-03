Le mini PC NiPoGi Essenx E2 s'affiche à 169,99 € après 19 % de baisse chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu. Ce modèle se glisse facilement sur un bureau ou derrière un écran, grâce à son format réduit et léger.

Il répond aux besoins du quotidien, qu'il s'agisse de navigation, d'applications bureautiques ou de streaming. L'appareil vise une utilisation simple et sans contrainte, tout en restant accessible à ceux qui cherchent une solution fiable pour travailler ou se divertir chez soi.