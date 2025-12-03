Le NiPoGi Essenx E2 tombe à 169,99 € sur Amazon. Un mini PC compact et abordable pour équiper un bureau sans dépasser son budget.
Le mini PC NiPoGi Essenx E2 s'affiche à 169,99 € après 19 % de baisse chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu. Ce modèle se glisse facilement sur un bureau ou derrière un écran, grâce à son format réduit et léger.
Il répond aux besoins du quotidien, qu'il s'agisse de navigation, d'applications bureautiques ou de streaming. L'appareil vise une utilisation simple et sans contrainte, tout en restant accessible à ceux qui cherchent une solution fiable pour travailler ou se divertir chez soi.
Ce mini PC démarre rapidement et prend peu de place sur le bureau. Il gère plusieurs applications en même temps sans ralentir. Son format discret convient aux petits espaces, tout en conservant de bonnes performances pour la bureautique ou le multimédia.
- Processeur Intel Alder Lake-N95 (jusqu'à 3,40 GHz), offrant 40 % de performances en plus que le N5105
- Double sortie vidéo HDMI 2.0 et DP pour connecter deux écrans en Ultra HD 4K
- Mémoire vive 16 Go DDR4 et stockage SSD M.2 256 Go, extensible jusqu'à 2 To
- Format compact : 10 cm x 10 cm x 3,6 cm, poids plume pour le transport
- WiFi 5 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et Bluetooth 4.2 pour une connexion stable
- Absence de carte graphique dédiée, limité aux usages bureautiques et multimédias classiques
- Pas de port USB-C pour la recharge ou la connexion de certains périphériques
- Stockage initial de 256 Go qui peut vite se remplir si vous stockez beaucoup de fichiers lourds
Une solution discrète pour gagner de la place
Le mini PC NiPoGi s'intègre facilement dans un environnement de travail ou de loisirs. Sa taille compacte permet de l'installer derrière un écran ou sur un coin de table, sans encombrer l'espace. Le design reste sobre, avec une finition discrète qui ne dénote pas dans un bureau classique ou à la maison.
Grâce à sa connectique polyvalente, il s'adapte à différents usages, du télétravail à la gestion de documents, en passant par la navigation web ou le streaming vidéo. La mémoire vive de 16 Go et le SSD rapide accélèrent l'ouverture des programmes, ce qui réduit les temps d'attente et facilite les tâches du quotidien. Certains diront que sa simplicité d'utilisation fait gagner du temps, surtout si on n'a pas envie de se perdre dans des réglages compliqués.
Un prix bas pour un usage polyvalent
Amazon affiche le mini PC NiPoGi Essenx E2 à 169,99 €. Ce tarif positionne ce modèle comme une option pratique pour ceux qui cherchent un ordinateur discret à installer facilement dans un espace réduit.
Sa conception s'adresse à un usage quotidien, avec un fonctionnement stable et silencieux qui s'adapte aussi bien au télétravail qu'aux loisirs numériques. La configuration simple et le stockage rapide améliorent le confort d'utilisation au fil du temps.