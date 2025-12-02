Le projecteur portatif s'adapte à de nombreux besoins, du visionnage en famille à une utilisation lors d'un déplacement professionnel. Il loge facilement dans un sac grâce à son poids contenu et à son étui de transport, ce qui évite de se poser trop de questions en partant. L'image Full HD reste lisible même dans une pièce pas totalement sombre, ce qui permet d'improviser une séance aussi bien dans un salon qu'en extérieur, tant que la luminosité ambiante le permet.

Un support dédié facilite l'installation sur une table basse ou un meuble, sans bricolage. L'autonomie annoncée suffit pour profiter d'un film complet, un point qui rassure quand on ne veut pas trimballer de rallonge. Certains diront que l'interface Google TV, avec accès à Netflix et YouTube, simplifie le quotidien, car on retrouve l'essentiel sans devoir connecter de box ou de clé HDMI. Pour un usage en famille ou entre amis, ce modèle correspond bien à ce que l'on attend d'un projecteur moderne, avec un fonctionnement direct et un format qui ne prend pas de place.