On retrouve ici une solution de projection facile à transporter, pensée pour les usages nomades ou le cinéma en famille, avec une autonomie confortable et des fonctions multimédias avancées.
Le XGIMI MoGo 3 Pro passe à 429 € sur Amazon, soit -28 % pendant le Black Friday, pour un prix jamais atteint sur ce modèle. Ce projecteur portable diffuse une image Full HD 1080p, intègre Google TV et Netflix sous licence, et fonctionne sur batterie pour une utilisation sans contrainte.
Il s'utilise aussi bien dans un salon que pour une soirée entre amis en extérieur. Un étui et un support inclus facilitent le transport et le rangement, ce qui rend son usage très souple au quotidien.
Le projecteur portable affiche une autonomie de 2h30, ce qui couvre la plupart des films ou séries. Son format compact simplifie le transport, même lors d'un déplacement ou d'un week-end improvisé. On note aussi la présence de Google TV, pratique pour accéder à ses applications de streaming sans accessoires supplémentaires.
- Résolution Full HD 1080p pour une image précise
- Autonomie jusqu'à 2,5 heures en déplacement
- Poids de 3,4 kg facile à transporter
- Google TV intégré avec Netflix sous licence officielle
- Kit tout-en-un avec support, filtre optique et étui de transport
- Protection antichute limitée à 1 mètre
- Durée de batterie insuffisante pour des films très longs
Une expérience cinéma mobile et simple à emporter
Le projecteur portatif s'adapte à de nombreux besoins, du visionnage en famille à une utilisation lors d'un déplacement professionnel. Il loge facilement dans un sac grâce à son poids contenu et à son étui de transport, ce qui évite de se poser trop de questions en partant. L'image Full HD reste lisible même dans une pièce pas totalement sombre, ce qui permet d'improviser une séance aussi bien dans un salon qu'en extérieur, tant que la luminosité ambiante le permet.
Un support dédié facilite l'installation sur une table basse ou un meuble, sans bricolage. L'autonomie annoncée suffit pour profiter d'un film complet, un point qui rassure quand on ne veut pas trimballer de rallonge. Certains diront que l'interface Google TV, avec accès à Netflix et YouTube, simplifie le quotidien, car on retrouve l'essentiel sans devoir connecter de box ou de clé HDMI. Pour un usage en famille ou entre amis, ce modèle correspond bien à ce que l'on attend d'un projecteur moderne, avec un fonctionnement direct et un format qui ne prend pas de place.
Un positionnement adapté à la mobilité
Amazon propose le XGIMI MoGo 3 Pro à 429 € sur Amazon, ce qui le place bien pour un usage régulier à la maison ou en déplacement. Son autonomie réelle et son encombrement minimal conviennent à ceux qui veulent profiter d'un film ou d'un événement sportif sans contraintes techniques.
Ce projecteur reste simple à installer et à utiliser, notamment grâce à son support et à son étui inclus. L'ensemble vise un public qui cherche un compromis entre mobilité et confort d'utilisation, sans sacrifier la qualité d'image.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.