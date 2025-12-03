La tablette s'intègre facilement dans la routine de travail ou de loisirs. On lit ses mails, on consulte des documents ou on regarde un film sans prise de tête. La batterie tient plusieurs heures, ce qui évite de chercher une prise en pleine réunion ou dans le train.

Le clavier et la souris transforment l'ensemble en petit poste de travail d'appoint, utile quand il faut rédiger un texte ou répondre à des messages avec plus de confort. L'appareil reste léger et se glisse sans souci dans un sac, même quand la journée s'annonce chargée. On peut trouver que, pour ce prix, la simplicité d'utilisation compte tout autant que la quantité de mémoire embarquée.