Amazon affiche la Bose Solo 2 à 149,99 €, soit une référence rare sur ce segment. Elle vise un usage quotidien, pour celles et ceux qui veulent améliorer le son du téléviseur sans transformer tout leur salon. Sa conception compacte et la gestion du dialogue la rendent pratique dès la première utilisation. La simplicité d'installation limite les contraintes. Ce modèle s'adresse à un public qui recherche un produit fiable et accessible, sans sacrifier la qualité d'écoute.