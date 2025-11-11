Pour résumer, c'est une barre de son simple à vivre, performante et étonnamment complète pour son prix. La Hisense AX5140Q coche toutes les cases en offrant une véritable configuration 5.1.2 avec caisson et satellites, une spatialisation Dolby Atmos crédible, une installation simplifiée et une connectique complète… le tout pour un tarif inférieur à 400 €.



C’est précisément ce qui a séduit la rédaction : une barre de son qui rend le home cinéma immersif accessible, sans sacrifier ni la clarté des dialogues, ni la puissance, ni trop la précision. Un équilibre rare dans cette gamme de prix, et la preuve qu’on peut aujourd’hui goûter au grand spectacle sans exploser son budget.