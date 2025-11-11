On les croyait cantonnées à booster les haut-parleurs fatigués des téléviseurs, mais les barres de son sont devenues bien plus que ça.
Aujourd’hui, elles rivalisent avec les installations home cinéma, tout en gardant la simplicité d’un appareil qu’on branche et qu’on oublie.
Hisense propose ici une barre de son Dolby Atmos 5.1.2 complète, avec satellites et caisson, à un tarif presque indécent. […] L’immersion est réelle : les effets de hauteur sont perceptibles, la scène frontale ample, et l’ensemble forme un cocon sonore enveloppant.
Et dans cette nouvelle génération où le Dolby Atmos devient enfin accessible à tous, Hisense tire son épingle du jeu. Avec sa AX5140Q, la marque signe une barre de son à la fois puissante, équilibrée et accessible, qui a conquis notre rédaction au point de décrocher le Clubic Award 2025.
Hisense AX5140Q : le grand spectacle accessible
Difficile de ne pas être surpris par le rapport prix/prestations de cette barre de son. Positionnée sous la barre symbolique des 400 euros, la Hisense AX5140Q livre un véritable ensemble 5.1.2, avec un caisson sans fil et deux enceintes arrière, une rareté à ce niveau de prix.
Mieux, la spatialisation Dolby Atmos est loin d'être simple gadget. L'ensemble est capable de produire des effets verticaux bien perceptibles, avec une scène sonore large, des dialogues nets et centrés, tandis que le caisson s’occupe d’ancrer l’ensemble dans un grave précis et équilibré.
Pas besoin d’un calibrage complexe ni d’un mode audio farfelu. Tout sonne naturellement, que ce soit sur Netflix, un Blu-ray ou une partie de Cyberpunk 2077. Hisense a, par ailleurs, soigné les détails. On retrouve ainsi une connectique HDMI eARC, le Bluetooth, une entrée optique, de l'USB, et bien sûr une compatibilité Dolby Atmos / DTS:X et, pour finir, un mode Jeu pour réduire la latence sur console.
Pour résumer, c'est une barre de son simple à vivre, performante et étonnamment complète pour son prix. La Hisense AX5140Q coche toutes les cases en offrant une véritable configuration 5.1.2 avec caisson et satellites, une spatialisation Dolby Atmos crédible, une installation simplifiée et une connectique complète… le tout pour un tarif inférieur à 400 €.
C’est précisément ce qui a séduit la rédaction : une barre de son qui rend le home cinéma immersif accessible, sans sacrifier ni la clarté des dialogues, ni la puissance, ni trop la précision. Un équilibre rare dans cette gamme de prix, et la preuve qu’on peut aujourd’hui goûter au grand spectacle sans exploser son budget.
La note finale et le test complet de l'Hisense AX5140Q
- Effets Surround et Atmos convaincants
- Beaucoup d'énergie
- Réglages pour chaque canal
- Compacité de l'ensemble
- Des débordements dans les extrêmes
- Pas une grande qualité technique
- Qualité de fabrication discutable
Les autres barres de son qui ont marqué 2025
Si la Hisense AX5140Q s’impose comme la référence accessible du home cinéma Atmos, d’autres modèles ont brillé cette année sur un tout autre segment.
Plus haut de gamme, parfois deux à trois fois plus chères (voir plus), ces barres de son misent sur la finesse acoustique, la puissance ou la conception audiophile pour séduire les amateurs de son d’exception.
Des modèles comme la KEF XIO, la Marshall Heston 120 ou la Samsung HW-Q995F illustrent à quel point le marché s’est diversifié : entre design iconique, performances Surround explosives et technologies avancées, chacune trace sa voie dans l’univers de l’audio haut de gamme.
- Excellente qualité sonore
- Équilibre des médiums et des aigus
- Représentation Surround et Atmos précise et ample
- Connectivité avancée (plateforme Kef W2)
- Télécommande rétroéclairée
- Qualité de construction
- Un peu trop de basses par défaut
- Pas d'entrée HDMI
- Pas d'afficheur en façade
- Module sans-fil (pour caisson externe) payant
- Sonorité polyvalente et équilibrée
- Excellents effets Surround
- Connectique riche et connectivité complète
- Conception premium
- Limite dans les très basses fréquences
- Agressivité à fort volume
- Pas de télécommande, pas d'afficheur en façade, application perfectible
- Son puissant et équilibré
- Qualité des effets Surround et Atmos
- Caisson compact, mais précis et très efficace
- Compatibilité 4K/120Hz, VRR et ALLM
- Afficheur trop petit