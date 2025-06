À la fois dense (7.04 kg) et très stable, la Marshall Heston 120 sait rester assez discrète, en partie grâce à son épaisseur n’excédant pas les 76 mm. Sur la forme, rien à dire, seuls des produits plus ambitieux (et plus chers) comme la Devialet Dione sont mieux conçus, quand d’autres comme la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus optent tout simplement pour des designs antipodiques.