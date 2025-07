Cette qualité se retrouve évidemment dans les médiums, tout aussi riches et équilibrés. Le regroupement des médiums et des aigus sur une même unité (coaxiale et coplanaire) favorise largement la cohérence sonore, notamment sur la précision de la scène et la séparation des instruments. En l’état, bien que nous n’ayons pas pu les comparer directement, la Kef XIO paraît encore supérieure (sur les médiums et les aigus) à une Devialet Dione et à une Sennheiser Ambeo Soundbar Max.