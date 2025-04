Mais la différence majeure de la HW-Q995F réside dans le caisson de basses, qui n’est plus un parallélépipède composé d’un unique woofer de 8 pouces (20 cm), mais un cube (249 mm de côté) aux arêtes arrondies intégrant deux woofers de 8 pouces. Ce modèle parvient à être environ 60 % plus compact que son prédécesseur, ce qui est assez bluffant. Ainsi, mis à part pour quelques rares salons, le nouveau caisson Samsung autorise un placement plus libre, et se fait bien plus discret.