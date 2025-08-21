Doucement mais sûrement, à coups de montées en gamme progressives, Hisense se fait un nom dans le domaine des barres de son et ensembles home-cinéma. Si le constructeur propose de classiques duos barre + caisson de basses, sa spécialité reste avant tout les ensembles complets, avec enceintes satellites arrière, format adopté sur cette Hisense AX5140Q. Ici la promesse est simple, faire le maximum (ou presque) de ce qu’il est possible de faire en matière d’immersion. Outre la barre de son, qui accueille des haut-parleurs orientés sur les côtés et vers le haut, Hisense applique pour la première fois cette formule Atmos aux satellites arrière.