Ensemble home-cinéma le plus haut de gamme de Hisense, si l’on omet la création quadriphonique Saturn, la Hisense AX5140Q propose une immersion sonore Atmos et Surround optimale pour un tarif raisonnable. Le son 3D enfin démocratisé ?
Doucement mais sûrement, à coups de montées en gamme progressives, Hisense se fait un nom dans le domaine des barres de son et ensembles home-cinéma. Si le constructeur propose de classiques duos barre + caisson de basses, sa spécialité reste avant tout les ensembles complets, avec enceintes satellites arrière, format adopté sur cette Hisense AX5140Q. Ici la promesse est simple, faire le maximum (ou presque) de ce qu’il est possible de faire en matière d’immersion. Outre la barre de son, qui accueille des haut-parleurs orientés sur les côtés et vers le haut, Hisense applique pour la première fois cette formule Atmos aux satellites arrière.
- Effets Surround et Atmos convaincants
- Beaucoup d'énergie
- Réglages pour chaque canal
- Compacité de l'ensemble
- Des débordements dans les extrêmes
- Pas une grande qualité technique
- Qualité de fabrication discutable
Une forme pragmatique = adieu le premium
Sobre, très simple, l’ensemble AX5140Q ne fait vraiment pas rêver. Tout ici est un éloge au plastique léger. La barre, le caisson, et les satellites, tous ces éléments sont très peu denses. Nous sommes, clairement, à la hauteur d’un produit d’entrée de gamme sur ce point.
Hisense ne se moque toutefois pas de nous, puisque l’assemblage est suffisamment sérieux, et les haut-parleurs placés en façade sont protégés par une grille de tissu.
La barre de son en elle-même adopte un design passe-partout, en étant suffisamment large (101,5 cm) pour espérer des bons effets latéraux, le tout sans être ni trop haute (environ 6 cm) ni trop profonde (environ 11 cm). Le constat est le même avec le caisson au format plat (33,5 cm de côté et 16 cm d’épaisseur) ainsi que pour les satellites arrière (12 x 10 x 20 cm). En somme, tout est fait pour que la Hisense AX5140Q s'intègre dans un petit salon.
Reste que les enceintes arrière ne pourront pas se frayer un chemin dans toutes les configurations. Leur rôle nécessite tout d’abord d’avoir un minimum de place derrière le canapé ainsi qu’un meuble pour les poser, mais surtout une prise électrique à proximité. En l’occurrence, Hisense déporte l’alimentation des satellites sur des adaptateurs dédiés, dont le câble ne dépasse pas les 1,50 m.
Connectique suffisante et connectivité aux abonnés absents
Sans être un centre sonore, la Hisense AX5140Q affiche une connectique suffisante pour l’immense majorité des utilisateurs : 1 entrée HDMI 2.1, un port HDMI eARC, 1 port optique Toslink, et une entrée audio jack 3,5 mm. Enfin, nous avons droit à une puce Bluetooth 5.3. Un port USB-A est présent, mais celui-ci n’assure que la recharge et les mises à jour (via clés USB).
Malheureusement, la marque fait l’impasse sur la dimension connectée. Pas de Wifi ni d’entrée Ethernet, Hisense reste sur une approche strictement vidéoludique.
Ergonomie simplifiée, mais pas intuitive
L’ensemble Hisense AX5140Q est pilotable à partir de la télécommande dédiée, ainsi que via l’application ConnectLife, sorte de hub pour à peu près tous les produits de la marque, à l’image d’un Samsung SmartThings. En revanche, celle-ci est très peu mise en avant, si bien qu’il est possible de complètement ignorer son existence. La marque accompagne le tout d’un afficheur alphanumérique, pas extrêmement grand mais suffisamment lisible en pratique.
Très complète, la télécommande de la Hisense AX5140Q est capable à la fois d’ajuster le volume, de basculer entre les modes sonores et égaliseurs prédéfinis, d’ajuster les basses et les aigus, le mode Surround, ainsi que la puissance des différents canaux. En somme, tout est possible… mais tout n’est pas forcément très clair, puisque certaines actions nécessitent plusieurs manipulations. Jeter un œil sur le manuel pour vérifier ce qui correspond à quoi est vivement conseillé.
Sans surprise, l’idéal reste de passer par l’application dédiée, qui est très loin d’être parfaite mais permet de vérifier et ajuster directement la majorité des réglages des canaux, et de basculer rapidement d’un mode sonore à l’autre. Gros point noir, celle-ci nécessite un compte.
Pour les utilisateurs de TV Hisense, certains petits plus sont de la partie. Le plus marquant est le principe EZPlay, qui affiche l’interface (avec réglages) de la barre directement sur la TV. À cela s’ajoute le système sonore Hi-Concerto, permettant d’exploiter le son de l’écran en même que celui de la barre, à l’image du Wow Orchestra de LG ou du Q Symphony de Samsung.
Des extrêmes fougueux
5.1.4, l’ensemble Hisense AX5140Q regroupe un total de 13 haut-parleurs pour une puissance annoncée à 600 W (sans donner plus de précision) :
+Barre de son : 8 haut-parleurs, dont 2 modèles Surround, et 2 modèles Atmos
+ Caisson de basses : 1 boomer de 6,5 pouces (16,5 cm)
+ satellites : 1 haut-parleur frontal et 1 haut-parleur Atmos par satellite
Clairement, l’ensemble n’est pas ouvertement taillé pour la musique. Il manque une réelle linéarité, notamment dans les basses, pour avoir un comportement vraiment agréable. Le caisson se fait un peu trop sentir, même en baissant son intensité, puisque fonctionne autour d’un pic central plutôt qu’un plateau totalement plat.
Le constat paraît assez proche avec les aigus, qui sont légèrement atténués au départ, tout en générant un léger souffle (accentuation probable après les 10 kHz). Comme souvent, les extrêmes restent donc le talon d’Achille du produit, mais on ne peut pas lui reprocher de manquer d’extension. Certes le caisson manque clairement de maîtrise et d’ampleur, mais il parvient tout de même à transmettre une certaine puissance.
D’un point de vue général (écoute musical ou usage vidéoludique), la qualité audio est agréable, avec un niveau technique correct, pas plus. La Hisense AX5140Q n’a pas le niveau de détails d’une barre premium, ni le sens de la nuance.
Bulle sonore
Clairement, l’utilisation d’une barre de son avec haut-parleurs verticaux, combinée à des satellites eux-mêmes équipés de haut-parleurs verticaux, donne un immense avantage à la Hisense. Là encore, l’AX5140Q n’a sans doute pas la précision d’une Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, mais il n’est pas courant d’avoir un tel résultat sur des produits à moins de 1000 euros.
L’ensemble est en effet capable de développer une scène très enveloppante, y compris lorsque nous évoquons les canaux arrière, mais surtout de distiller des effets Atmos convaincants. L’impression d’ampleur verticale est vraiment là, assez importante (notamment en l’accentuant dans les réglages), tout en parvenant à ne pas être imprécise. Nous pouvons, tout simplement, commencer à suivre la trajectoire d’un objet sonore dans l’espace, certes avec un léger flou. Pas parfait donc, la Hisense AX5140Q est assez logiquement l’un des produits les plus immersifs, si ce n’est le plus immersif de sa gamme de prix. Pour trouver des concurrents sérieux, il faut commencer à se tourner vers des ensembles équivalents de chez Samsung.
Hisense AX5140Q : l’avis de clubic
Se donnant les moyens de ses ambitions, la AX5140Q de Hisense propose une expérience home-cinéma certes pas parfaite, mais extrêmement immersive au vu de son tarif globalement raisonnable.
Ni la plus premium, ni la plus complète (connectique classique, pas de connectivité hors Bluetooth), ni la plus impressionnante techniquement, elle constitue pourtant un solide produit de milieu de gamme, qui se détache avant tout par sa dimension Atmos, convaincante. Un modèle idéal pour qui privilégie les sensations avant la qualité technique.
Fiche technique Hisense AX5140Q
|Nombre de haut-parleurs
|13
|Entrée audio
|HDMI 2.1, Prise casque - Jack 3.5mm, Audio numérique S/PDIF Optique
|Kit d'enceinte
|5.1.4
|Format(s) audio supportés
|MP3, WAV, WMA
|Puissance admissible
|600W
|Wi-Fi
|Non
|Chromecast
|Non
|Hauteur
|57mm
|Largeur
|1,020mm
|Profondeur
|109mm
|Poids
|2.2kg
|Hauteur - Caisson de basse
|335mm
|Largeur - Caisson de basse
|160mm
|Profondeur - Caisson de basse
|335mm
|Poids - Caisson de basse
|5.6kg
|Consommation électrique approximative
|152 W
|Consommation électrique en veille
|0.5 W