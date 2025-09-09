Il n’y a pas que les ensembles home-cinéma haut de gamme dans la vie. Les utilisateurs de petits écrans, aux budgets serrés, peuvent eux-aussi vouloir améliorer l’expérience sonore sans se ruiner. C’est ce que propose la LG S20A, produit simple mais se voulant efficace.
Compact, libérée de toutes prétentions Atmos ou Surround, la S20A n’est sur le papier qu’une simple barre de son stéréo. Mais malgré cette simplicité, et un tarif plancher, elle n’a rien d’un modèle cheap : architecture à 4 haut-parleurs et 2 radiateurs passifs, port HDMI ARC, télécommande complète, compatibilité avec l’application dédiée LG ThinQ, etc.
- Bon équilibre sonore
- Effet stéréo cohérent, bonne projection des voix
- Ergonomie assez complète, application ThinQ
- Compacité et bonne qualité de construction
- Débordements à haut volume
- Pas de représentation Surround
- Connectique minimaliste
- Afficheur un peu difficile à appréhender
Très discrète, mais bien finie
Si la LG S20A ne brille pas par son aspect premium, elle n’a pas le côté misérable que nous pourrions craindre. Franchement compacte (650 x 63 x 99 mm pour 2,2 kg) car avant tout adaptée aux écrans de 55 pouces et moins (y compris les écrans de PC), ce qui la rapproche d'une Sonos Ray, elle présente un design agréable. Sa robe noire matte s’accompagne d’une façade biseautée assez élégante, avec grille de protection.
Sans être très dense, le modèle bénéficie d’une conception sérieuse, qui lui permet de simplement ressembler à une petite sœur de créations plus haut de gamme comme la S70TR. En revanche, LG ne prévoit pas de système d’accroche murale, d’autant que la face arrière est habitée par des radiateurs passifs.
Connectique et connectivité : minimaliste mais (presque) suffisant
Ce n’est pas surprenant, la LG S20A est assez spartiate en matière de connectiques. Cette barre n’a pas pour vocation d’être un hub, le constructeur va au plus simple… peut-être même un peu trop. Pour résumer : 1 port HDMI ARC (version 1.4) compatible CEC, et un port USB-A pour la lecture de clés USB ou la charge d’appareils externes. Dommage de ne pas avoir également proposé un port optique Toslink, voire une simple entrée analogique, puisque cette disposition compromet son usage en tant que barre de son de PC.
Au chapitre de la connectivité, les choses sont plus ensoleillées. La S20A intègre une puce Bluetooth 5.3, qui permet non seulement de profiter d’un flux audio avec codecs SBC/AAC, mais également de faire le lien avec l’application dédiée LG ThinQ.
Ergonomie : la bonne approche
Sans être irréprochable, l’expérience utilisateur procurée par la LG S20A parvient à concilier richesse (relative) et intuitivité. Pour cela, trois modes de contrôles cohabitent : touches physiques sur la barre, télécommande, et application.
Si les touches physiques se limitent fort logiquement aux actions les plus basiques, ce qu’elles font assez bien, la télécommande, certes non rétroéclairée, couvre toutes les capacités de la barre de son. Entrées, volume, mode sonore, égaliseurs, cet accessoire très compact est extrêmement simple à prendre en main et assez réactif. Oui, les touches sont sans doute un peu petites, et il faut vraiment pointer la barre pour déclencher une action, mais rien de surprenant pour un produit de cette gamme.
Concernant l’affichage intégré sur la barre, LG fait du LG moderne, en s’articulant non pas sur un afficheur alphanumérique mais sur un concept de trois leds RGB en disposition verticale. Tout est ainsi affaire de code couleur et de nombre de leds allumées, y compris pour le volume (trois intensités de leds, et une couleur pour chaque palier d’intensité). Heureusement, une invite vocale confirme les sélections les plus importantes, comme l’entrée en cours ou le mode sonore sélectionné.
Le plus simple reste encore, si cela est possible pour l’utilisateur, d’utiliser l’application LG ThinQ. Celle-ci reprend la totalité des réglages (pas si nombreux), affiche clairement les informations, et autorise également quelques ajustements ergonomiques.
Un son simple, mais cohérent
LG ne promet pas la lune avec sa S20A, qui n’est ni plus ni moins qu’une barre de son stéréo. Elle intègre, pour chaque canal : 1 tweeter (placé à l’extrémité de la façade), un woofer au format elliptique, et un radiateur passif associé à ce dernier, placé à l’arrière. Le tout est propulsé par une amplification plutôt modeste, annoncée à 50 W (sans plus de précision). Concernant la compatibilité avec les divers formats audio, LG est assez clair : Dolby Digital, et DTS Digital Surround. Un flux multicanal est, sur le papier, préférable, puisque cette barre dispose d’un traitement simulant un espace sonore plus ample que de la simple stéréo.
En pratique, la LG S20A est une barre de son intéressante, puisque sa représentation sonore est étonnamment équilibrée dans les médiums et les aigus, ce qui ne la rend généralement pas agressive.
Son manque de coffre est évident et logique, c’est pourquoi il est inutile d’espérer retourner un salon. Toutefois, elle apporte un plus notable par rapport à une petite TV. Sa gestion des basses, correcte, passe par une extension honnête (qui permet de reproduire les 60 Hz), bien qu’atteinte au moyen d’une résonance marquée des radiateurs passifs. Le son est plus punchy que linéaire, mais la barre ne bave pas trop. Certes le bas du spectre a tendance à légèrement recouvrir le début des voix, mais celles-ci parviennent toujours à exister. Sans surprise, la S20A se destine avant tout à une écoute à volume modéré ou légèrement élevé, pas plus. En poussant les décibels, l’ensemble du spectre, à commencer par les basses, devient assez folâtre.
D’une manière générale le son est agréable, pas d’une précision chirurgicale, mais suffisamment travaillé pour améliorer l’ordinaire. De même, malgré l’extrême simplicité de cette architecture, les effets stéréo sont réussis, suffisamment étendus pour procurer un petit degré d’immersion, un certain réalisme. La LG S20A se défend également assez bien sur les voix, bien projetées malgré l’absence de véritable voie centrale.
Pour le reste, aucun miracle. La dimension Surround est quasi-absente, la verticalité du son n’existe pas, et les différents détails ne se séparent pas aussi bien que sur une barre de son de grande taille. La performance est honnête en matière de spatialisation, mais clairement pas miraculeuse.
LG S20A : l’avis de Clubic
Compacte, simple d’utilisation, et suffisamment bien équipée pour battre un petit écran sur la partie sonore, la LG S20A est un produit très honnête, suffisant pour sonoriser un petit espace.
Si nous pouvons regretter l’absence de certaines connectiques, ainsi qu’un relatif manque de puissance, elle se comporte comme un produit tout-en-un sans défaut majeur, en particulier si l’on prend en compte son tarif
Fiche technique LG S20A
|4
|Non
|HDMI 1.4
|2.0 (Stéréo)
|AAC, Dolby Digital, DTS Digital Surround
|50W
|Non
|SBC, AAC
|4
|Non
|HDMI 1.4
|HDMI CEC
|Oui
|Supports de stockage supportés
|Clé USB
|Kit d'enceinte
|2.0 (Stéréo)
|Système de compression numérique
|DTS Digital Surround, Dolby Digital
|AAC, Dolby Digital, DTS Digital Surround
|50W
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Bluetooth Version
|5.3
|SBC, AAC
|Hauteur
|63mm
|Largeur
|650mm
|Profondeur
|99mm
|Poids
|2.22kg
|Consommation électrique approximative
|15 W
|Consommation électrique en veille
|0.5 W