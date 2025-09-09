Son manque de coffre est évident et logique, c’est pourquoi il est inutile d’espérer retourner un salon. Toutefois, elle apporte un plus notable par rapport à une petite TV. Sa gestion des basses, correcte, passe par une extension honnête (qui permet de reproduire les 60 Hz), bien qu’atteinte au moyen d’une résonance marquée des radiateurs passifs. Le son est plus punchy que linéaire, mais la barre ne bave pas trop. Certes le bas du spectre a tendance à légèrement recouvrir le début des voix, mais celles-ci parviennent toujours à exister. Sans surprise, la S20A se destine avant tout à une écoute à volume modéré ou légèrement élevé, pas plus. En poussant les décibels, l’ensemble du spectre, à commencer par les basses, devient assez folâtre.