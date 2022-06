Test Sonos Ray : une barre de son efficace doublée d'une enceinte connectée performante

La Sonos Ray est la cinquième barre de son du fabricant américain. C’est la plus petite, la moins chère, et par conséquent la moins bien équipée du catalogue. Tout cela est évidemment volontaire : la grande barre de son Sonos Arc est certes performante mais son budget la réserve à une cible premium, tandis que la Sonos Beam, plus accessible, plus facilement logeable et très bien équipée, peut encore rebuter certains utilisateurs potentiels qui n’ont pas besoin de toutes ses fonctionnalités.

Pour ceux et celles qui cherchent simplement à améliorer le son de leur TV sans trop dépenser ni avoir besoin d’ajouter des enceintes dans la pièce, la Sonos Ray paraît tout indiquée. Surtout, il ne faut pas la voir comme une simple barre de son. C’est aussi un enceinte connectée donnant accès à la musique en réseau et à tous les services de streaming audio, or ce deux-en-un n’est pas si courant dans la gamme de prix visée par la Ray. Les concurrentes ne sont tout simplement pas connectées, ou se contentent d’AirPlay ou de Chromecast, des solutions bien moins pratiques ou complètes que ce que propose l’application Sonos.