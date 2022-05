Test JBL Bar 2.1 Deep Bass : un ensemble 2.1 débordant de vitalité et difficile à dompter

La concurrence fait rage dans cette gamme de prix, autour des 300 euros. La Bar 2.1 Deep Bass est actuellement commercialisée à 269 €. En tant que concurrente directe, nous pensons tout d’abord à la TCL TS9030 Ray-Danz, qui propose un mode immersif grâce à la compatibilité Atmos. Le raccord avec le caisson de basse n'est pas meilleur chez l'une ou l'autre mais la JBL en donne beaucoup plus.

La Hisense HS312 est aussi une alternative intéressante avec sa voie centrale physique en plus (configuration 3.1). La connectique est ici à l’avantage de la Hisense qui dispose d'une entrée HDMI de plus et d'une entrée audio mini-jack. En revanche, l’équilibre sonore global n’est pas parfait, ni chez l'une ni chez l'autre d'ailleurs.

La Samsung HW-S61T est un modèle tout-en-un, sans caisson externe, elle ne peut donc pas rivaliser du côté du grave. Cependant, on estime le design plus réussi côté Samsung, avec une jolie finition en tissu blanc ou noir au choix. Et puis la Samsung est connectée avec Amazon Alexa et Spotify Connect. La vision du constructeur coréen est évidemment diamétralement opposée à la proposition de JBL, mais il était intéressant de mentionner ce qu'il existe de très différent à un tarif équivalent.