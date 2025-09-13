Si la TCL Q65H n’a rien d’un hub, elle offre tout ce que nous sommes en droit de demander sur un produit de ce calibre. Rien ne manque vraiment, puisque la barre comprend un port HDMI eARC, une entrée HDMI, un port optique Toslink, et un port USB-A pour la lecture de fichiers audio sur clés USB et les mises à jour en local. Enfin, l’appareil intègre une puce Bluetooth 5.3, dédiée à la lecture de flux audio et à la liaison avec l’application dédiée TCL Home.