Ensemble avec barre de son et caisson de basses, la TCL Q65H se présente comme un produit aux capacités Surround et à la puissance sonore confortable, sorte de version simplifiée de la TCL Q75H.
Sur le papier, la TCL Q65H n’a rien de bien original. Nous parlons d’un côté d’une barre de son assez longue, mais sans haut-parleurs placés sur les flancs (Surround) ni sur la face supérieure (dimension Atmos), de l’autre d’un caisson aux dimensions classiques. Mais TCL possède dans sa besace plusieurs atouts, comme une architecture audio plus complexe qu’elle n’y paraît, et quelques traitements et technologies.
- Son très puissant
- Bon niveau de détails, bonne représentation Surround
- Construction exemplaire
- Expérience utilisateur intuitive
- Caisson de basses trop fougueux
- Manque de linéarité des aigus
- Verticalité très limitée
- Manque de réglages sonores personnalisables
Comme les grandes
Bien que pas d’orientation haut de gamme, cette barre et son caisson font bien illusion. Assez longue (104 cm) et donc adaptée à des TV de bonne taille (65 pouces et 75 pouces), elle reste suffisamment fine pour s’adapter à la plupart des configurations. Sobre mais pas impersonnelle, la TCL Q65H n’est véritablement reconnaissable que par l’arc de cercle placé sur sa face supérieure.
Mais au-delà de ce design, la barre profite d’une conception impressionnante. Dense et admirablement assemblée, elle se permet d’intégrer une petite touche métallique (plaque d’aluminium en arc de cercle), et est ceinturée aux trois quarts par du tissu synthétique.
Le caisson est presque de la même trempe, puisqu'il affiche une taille suffisante pour espérer un peu de puissance, mais pas trop imposant non plus (22 x 36.7 x 27.5 cm). Lui-aussi habillé d’une robe discrète, totalement matte, il dispose d’un châssis en MDF très classique, et d’un revêtement en vinyle légèrement clivant. Au moins ce caisson n’a-t-il lui-aussi aucun défaut de construction.
Connectique et connectivité : rien à signaler
Si la TCL Q65H n’a rien d’un hub, elle offre tout ce que nous sommes en droit de demander sur un produit de ce calibre. Rien ne manque vraiment, puisque la barre comprend un port HDMI eARC, une entrée HDMI, un port optique Toslink, et un port USB-A pour la lecture de fichiers audio sur clés USB et les mises à jour en local. Enfin, l’appareil intègre une puce Bluetooth 5.3, dédiée à la lecture de flux audio et à la liaison avec l’application dédiée TCL Home.
La version de l’entrée HDMI n’est pas précisée, mais est à priori 2.1, puisque ce port est compatible VRR, ALLM, et Dolby Vision en Passthrough. La barre peut évidemment décoder la plupart des formats et codecs, y compris le Dolby Atmos et le DTS :X.
La TCL Q65H étant un duo barre de son + caisson, il était inutile de proposer une sortie RCA pour caisson de basses. La présence d’une entrée ligne en jack 3,5 mm aurait pu constituer un plus, mais celle-ci devient assez rare sur le marché.
Sans surprise, l’orientation milieu de gamme de cet ensemble lui ferme les portes d’une connectivité plus poussée. Pas de compatibilité avec des protocoles type Airplay ou Spotify Connect ni de prise en charge d’assistants vocaux.
Une formule presque à l’ancienne, mais qui a fait ses preuves
Les marques paraissent toutes courir vers l’épure, en remplaçant le moindre afficheur par des leds RGB (voire par rien du tout), parfois en abandonnant les télécommandes (coucou Sonos et Marshall), ce n’est pas le choix de TCL. Le constructeur chinois opte pour des contrôles assez classiques, épaulés par une application dédiée. Premièrement, des boutons physiques ronds placés sur la face supérieure. Ceux-ci sont très simples, non rétroéclairés donc peu identifiables dans le noir, mais ils assurent les fonctions basiques tout en étant assez larges.
La télécommande est dans la même veine, c’est-à-dire classique. La marque associe chaque touche à une fonction précise, ce qui permet de couvrir l’intégralité des fonctions et réglages sans se perdre.
Enfin, les contrôles intégrés s’accompagnent d’un afficheur alphanumérique à 5 caractères. Pas démesurément large, cet écran reste lisible même avec un peu de soleil, les informations présentées sont claires bien que nécessitent souvent d’attendre un défilement. Nous préférons cette option, certes imparfaite, à des philosophies diodesque à la LG ou Sony.
La solution la plus complète reste TCL Home, petite usine à gaz dédiée aux produits de la marque. Deux fonctions ne sont accessibles qu’à partir de cette application, la mise à jour et le calibrage acoustique maison, Ai Sonic. Pour le reste, que ce soit le choix d’un des 6 égaliseurs, l’un des trois modes sonores activables/désactivable (Nuit, Surround, Amélioration de la voix), ou l’ajustement des basses et des aigus, tout est accessible si besoin via la télécommande (et confirmé par l’afficheur).
De la puissance à revendre
Modèle 5.1, la TCL Q65H présente une architecture classique, avec quelques spécificités maison. La barre regroupe trois haut-parleurs large-bande, dont un en voie centrale, et deux tweeters, chacun accompagné d’un guide d'ondes et de réflecteurs afin d’optimiser l’espace sonore. Ce dernier principe constitue la troisième génération de sa technologie de diffusion Ray-Danz, inaugurée en 2019. Le caisson est quant à lui un modèle avec woofer d’environ 16 cm et charge bass-reflex. Les deux éléments sont placés à l’arrière, à côté de la prise d’alimentation.
Une chose est sûre, le duo ne manque nullement de puissance. Le niveau sonore est potentiellement très élevé, un peu trop même, puisqu’il n’est jamais nécessaire de dépasser les 50 % - 60 %. Dans un cas classique, la distorsion reste contenue. Au-delà, les choses sont plus compliquées.
Cette puissance est notamment illustrée par les capacités très élevées du caisson, capacités pas complètement exploitées, ou plutôt maîtrisées. En effet, si ce subwoofer descend très bas, imprimant beaucoup d’ampleur et une certaine percussion, il manque de finesse. Même en abaissant son niveau au minimum (seulement trois crans possibles), il en fait un peu trop, a tendance à ronronner au-delà du nécessaire, peu importe le mode sonore ou le contenu ciblé.
Ces excès se retrouvent également dans les hautes fréquences, bien que dans une moindre mesure. Ici, c’est la scintillance qui est un peu trop marquée, donnant un rendu légèrement artificiel sur certaines pistes. Cet aspect est d’autant plus audible que le début des aigus, justement, parait un peu plus creusé, d’où un petit manque d'aération dans ce registre.
Dommage, puisque ces petits écarts ressemblent plus à un choix dans la signature qu’à une limitation technique. La qualité des transducteurs est là, avec un bon niveau de détails, une bonne séparation des instruments, et surtout une réelle pertinence des modes sonores. Quant à la correction acoustique Ai Sonic, elle paraît légère mais pas anecdotique, améliorant légèrement la représentation des aigus et la propreté des basses. Quoi qu'il en soit, la TCL Q65H est plus adaptée à un contenu cinématographique que musical.
Surround, pas plus
Bien que compatible Atmos et DTS:X, la TCL Q65H affiche une architecture 5.1. Elle ne présente pas de haut-parleurs latéraux dédiés, mais cette absence est compensée par le système Ray-Danz, qui élargit le son à l’horizontale et même à la verticale.
En activant le mode Surround (appelé aussi Amélioration de l’environnement), la barre parvient à élargir assez bien la scène sonore sur les côtés, ce qui est suffisant pour être qualifiée de Surround. Légèrement enveloppant, le son n’est pas incroyablement précis mais très correct pour un produit de milieu de gamme. De même, la projection des voix, facilitée par le haut-parleur central, est efficace.
Malheureusement, il ne faut pas espérer de miracle concernant la dimension Atmos. Sans être complètement absente, elle se limite à de très légers effets d’ambiance. On ne peut en l’état pas suivre de façon convaincante ou précise un objet se déplaçant en 3D. L’ordinaire peut toutefois s’améliorer en associant le modèle à une TV TCL récente, comme c'est le cas avec la TCL C89K, via la technologie Tutti Choral, qui une fois activée exploite les haut-parleurs de l’écran.
TCL Q65H : l’avis de Clubic
Ensemble barre +caisson, la TCL Q65H n’a rien de révolutionnaire, mais propose une expérience à la fois simple et maîtrisée. Bien construit et disposant d’une ergonomie éprouvée, le duo fait le pari de la puissance sonore avant de l’immersion.
Si sa base technique est solide, d’où un bon rendu sur les films, les réglages sonores, en particulier concernant le caisson de basses, restent un peu plus discutables. De même, l’absence d’une dimension Atmos nous laisse un peu sur notre faim.
Fiche technique TCL Q65H
|Nombre de haut-parleurs
|5
|High-Res audio
|Oui
|Entrée audio
|HDMI, Audio numérique S/PDIF Optique
|Kit d'enceinte
|5.1
|Format(s) audio supportés
|DTS:X, Dolby Atmos
|Puissance admissible
|500W
|Wi-Fi
|Oui
|AirPlay
|AirPlay
|Hauteur
|68mm
|Largeur
|1,054mm
|Profondeur
|123.5mm
|Poids
|6.4kg
|Hauteur - Caisson de basse
|368.7mm
|Largeur - Caisson de basse
|220mm
|Profondeur - Caisson de basse
|275mm
|Poids - Caisson de basse
|5.6kg