On retrouve à ce titre : 3 petits haut-parleurs large-bande de 3,1 cm en orientés à 45° en façade (1 à gauche, 1 à droite, 1 au centre), à chaque fois associé à une lentille de dispersion ; 2 haut-parleurs large-bande de 3,1 cm sur les flancs, cela pour la dimension Surround ; 2 woofers de 7,6 cm (en position verticale) associés à 2 radiateurs passifs. Le tout est propulsé par 7 amplificateurs classe D : 2 x 25 W pour les woofers, et 5 x 5 W pour les haut-parleurs large-bande. Marshall annonce une puissance max de 89 dB, et une réponse en fréquence de 45 Hz – 20 kHz, là encore sans précision sur la mesure. L’appareil ne s’annonce donc pas comme un monstre de puissance.