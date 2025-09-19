Le caisson, tout d’abord, est honnête, mais ni extrêmement technique ni extrêmement puissant. Celui-ci apporte clairement du répondant dans le bas du spectre, mais manque un peu d’assise, d’ampleur, en tous cas par rapport des concurrents de cette gamme. Entendons-nous bien, il parvient à être efficace dans les petits salons, et descend suffisamment bas en fréquence pour reproduire les sons ronronnant, mais il lui manque un petit quelque chose. Nous sommes loin de la puissance et de la maîtrise du caisson de l’ensemble Samsung HW-Q995F. Néanmoins, en se tournant vers son seul réel concurrent, toujours le Sony Bravia Theatre Quad, il est clair que l’apport du caisson permet au Hisense HT Saturn de se démarquer.