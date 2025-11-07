De type 5.1, le Bravia Theatre System 6 fait la démarche inverse de la Bravia Theatre Bar 6 (sans satellite mais Atmos) : une barre de son plutôt simple, sans haut-parleurs Atmos, mais avec l’intégration d’enceintes arrière, reliées en filaire à un boitier amplifié. Point encore plus atypique, le centre de contrôle n’est pas la barre en elle-même, mais le caisson, qui comprend les traitements et l’amplification, et relaie le signal (toujours en filaire) à la barre. Non connecté, mais compatible avec l’application Bravia Connect, cette barre de son de nouvelle génération cultive donc les paradoxes.