Ici, Yamaha a en apparence revu ses ambitions à la baisse, puisque ce sont à présent 12 haut-parleurs qui sont dédiés à la formation de faisceaux verticaux, cela en 2 groupes de 6. Pour les canaux horizontaux (en façade), la True X Surround 90A place : 1 transducteur large-bande de 110 x 53 mm et un tweeter à dôme de 25 mm pour le canal droit et le canal gauche ; 2 transducteurs large-bande de 110 x 53 mm entourant un tweeter à dôme de 25 mm pour la voie centrale. Ajoutons à cela un woofer de 17 cm pour le caisson de basses, ainsi que de 2 haut-parleurs large-bande de 58 mm (en position frontale) épaulés par 2 radiateurs passifs pour chaque module Surround. Ce sont au total 24 haut-parleurs qui sont donc à l’œuvre. Chaque canal dispose de son propre amplificateur et de sa propre unité DSP (traitement numérique), ce qui permet de gérer avec précision les faisceaux.