Ensemble home-cinéma haut de gamme de Yamaha, l’un des pionniers (si ce n’est le pionnier) des barres de son, le True X Surround 90A est une création jusqu'au-boutiste. Premium, modulaire, et très à cheval sur la partie sonore et l’immersion, ce système est un inclassable.
Le Yamaha True X Surround 90A se compose d’une imposante barre de son, d’un caisson de basses, ainsi que de deux satellites arrière sans-fil. Le tout est animé par une dimension connectée, ainsi que par quelques idées fort intéressantes, généralement issues des anciennes créations du constructeur. La partie Atmos est par exemple confiée à un principe de faisceaux créé par un regroupement de haut-parleurs, et les satellites Surround peuvent fonctionner en tant qu’enceintes Bluetooth indépendantes.
- Son riche et détaillé
- Qualité et précision des effets verticaux
- De nombreux réglages
- Principe des enceintes Surround autonomes et Bluetooth
- Qualité de construction premium
- Caisson de basses un peu envahissant par défaut
- Pas de calibrage acoustique
- Transition entre la barre et les satellites Surround
Du premium à tous les étages
Exceptionnel, l’ensemble Yamaha True X Surround 90A l’est immanquablement. Cette barre se démarque tout d’abord par ses dimensions. Sa longueur de 1180 mm est assez classique pour un produit haut de gamme, son épaisseur de 85 mm (en comptant les pieds) est raisonnable, mais sa profondeur au-dessus de la moyenne (143 mm) implique qu’elle n’est pas adaptée à toutes les configurations. Comme toute bonne barre de son, la Yamaha peut s’accrocher au mur via un robuste système de fixations (livré).
Difficile de passer à côté de l’un des points forts du modèle : son équilibre entre élégance et modernité. Très sobre, la True X Surround 90A cultive une réelle simplicité stylistique, simplicité qui s’avère selon nous payante, puisqu’elle n’est en aucun cas clivante. Sans dire que l’objet se fait oublier, il ne phagocyte pas l’espace et reflète assez peu la lumière de la TV.
Évidemment, c’est le côté premium qui vient justifier en partie le tarif pour le moins salé de l’ensemble. Peut-être un peu moins moderne qu’une Kef XIO dans son approche, la True X Surround 90A n’en est pas moins une référence du genre. La surutilisation du métal confère une impressionnante densité (11 kg) et une touche plus luxueuse. Enfin, la grille frontale en tissu, les larges pieds en inox, et les perforations couvrant une partie de la face supérieure et des flancs, complètent ce tableau idyllique.
Le caisson de basses est dans la même veine, c’est-à-dire imposant mais pas titanesque (241 x 378 x 414 mm), et surtout assez beau. Sa base plate en médium permet à la fois de stabiliser l’ensemble, tout en donnant l’impression que le coffret principal flotte. Là encore, difficile de trouver un défaut sur la forme. L’appareil est lourd (12,7 kg), très stable, et ceinturé d’un tissu d’assez bonne qualité.
Enfin, le quatuor est complété par deux enceintes sans-fil au format nomade. Si le duo ne s’inscrit pas à 100 % dans le design de la barre et le caisson, il conserve ce mélange d’élégance et de simplicité. Assez menue (88 mm de diamètre pour 220 mm de haut), chaque enceinte se fond très bien dans l’ensemble, et présente une haute qualité de construction.
Connectique suffisante, connectivité moderne
Plus pragmatique que prolixe, la Yamaha True X Surround 90A dispose d’une connectique que nous pourrions juger comme acceptable. En effet, la marque japonaise n’oublie pas les fondamentaux, mais ne va pas plus loin : 1 entrée HDMI (2.0), 1 port HDMI eARC, 1 entrée optique Toslink, 1 port Ethernet RJ45. À cela s’ajoute une puce Wifi, une puce Bluetooth basique (4.2, avec SBC et AAC), et un port USB-A utilisé uniquement pour les éventuelles mises à jour hors ligne. Pas de notion de hub sonore donc, avec 3 entrées HDMI ou plus.
Via ses ports HDMI, la Yamaha est capable de prendre en charge la majorité des formats audio avancés, comme le Dolby Atmos et le DTS :X, et même le très exotique Auro-3D, qui constitue (sauf erreur) une première pour une barre de son. Cette compatibilité va de pair avec 3 upmixers (afin de simuler un son multicanal ou 3D) : DTS Virtual :X, Dolby Surround, et Auro-Matic (l’upmixer de Auro-3D).
En matière de connectivité, la Yamaha True X Surround 90A n’impressionne pas nécessairement, mais ne déçoit absolument pas. Estampillée MusicCast, comme tous les produits connectés du constructeur japonais, cette barre de son prend en charge les protocoles connectés Airplay 2, UPnP/DLNA, et Spotify Connect. Pour le reste, il faudra passer par l’application dédiée MusicCast Controller, qui accueille des services de streaming tels que Qobuz, Amazon Music, Deezer, ou encore Amazon Music. Petit bonus, cette application affiche une dimension multiroom. En revanche, le produit n’intègre pas d’assistant vocal.
Le gros plus de la Yamaha True X Surround 90A, du moins théoriquement, se trouve dans ses satellites arrière, baptisés WS‑X3A (mais non disponibles séparément). Ceux-ci ont pour particularité de fonctionner sur batterie, se rechargeant soit via leur port USB-C, soit en se reposant sur une base (livrée). L’avantage de ces petits modules est de permettre, outre le classique usage Surround, un fonctionnement en tant qu’enceintes Bluetooth indépendantes, avec contrôles intégrés. Un avantage conséquent, surtout pour qui ne désire pas multiplier les enceintes.
Une ergonomie bien pensée, sans être parfaite
Du genre classique mais éprouvées, voire presque rétro, les commandes intégrées sur la barre de son prennent le contrepied de ce qui se fait actuellement chez la plupart des constructeurs, qui ont tous tendance à épurer l’interface à l’extrême, parfois jusqu’à la caricature.
Au contraire, Yamaha se donne les moyens de ses ambitions, et place un petit écran monochrome en façade, écran qui va de pair avec un ensemble de 4 boutons. Soyons francs, tout n’est pas parfait. L’écran est bien contrasté et affiche simultanément toutes les informations utiles, mais les caractères sont petits et donc peu lisibles de loin, et la navigation peut se révéler légèrement complexe. Ce léger défaut est toutefois contrebalancé par le principe de sur-affichage (OSD) sur l’écran offert par la barre. L’OSD permet d’accéder à la majorité des réglages, avec un peu plus de clarté, le tout sans envahir la totalité de la TV. Bien sûr, cette fonction nécessite l’usage de la télécommande infrarouge.
En plus de ce contrôle assez poussé, ladite télécommande intègre en un clic les fonctions les plus basiques, et la plupart des réglages utilisés en pratique. Notre seul petit regret concerne l’absence de rétroéclairage, bien que cette fonctionnalité soit malheureusement rarissime, même sur les créations haut de gamme.
Sans surprise, s’aventurer dans les fonctions les plus avancées est synonyme de passage pas l’application MusicCast Controller.
Celle-ci ne brille pas spécialement par son design, un peu austère à notre goût, mais force est de constater que tout est très complet. Yamaha intègre des réglages d’intensité pour chaque canal (y compris le caisson), et va très loin concernant la dimension verticale, avec un ajustement de l’angle de diffusion.
Puissance et équilibre sonore
Cela va sans dire, Yamaha n’allait pas développer pour son ensemble True X Surround 90A une simple architecture. Le quatuor, que nous pourrions décrire comme 5.1.2 (5 canaux horizontaux, 2 verticaux, et 1 caisson), n’est peut-être pas le plus ambitieux de sa catégorie, mais ses avantages sont ailleurs. En effet, Yamaha exploite ici le principe de projection sonore de son aïeule YSP-5600 sortie en 2019. Pour rappel, celle-ci intégrait pas moins de 38 mini haut-parleurs afin de créer des faisceaux sonores. En exploitant efficacement chaque haut-parleur indépendamment, il est en effet possible une directivité sonore contrôlée, cela afin de créer des canaux latéraux ou verticaux d’une grande précision.
Ici, Yamaha a en apparence revu ses ambitions à la baisse, puisque ce sont à présent 12 haut-parleurs qui sont dédiés à la formation de faisceaux verticaux, cela en 2 groupes de 6. Pour les canaux horizontaux (en façade), la True X Surround 90A place : 1 transducteur large-bande de 110 x 53 mm et un tweeter à dôme de 25 mm pour le canal droit et le canal gauche ; 2 transducteurs large-bande de 110 x 53 mm entourant un tweeter à dôme de 25 mm pour la voie centrale. Ajoutons à cela un woofer de 17 cm pour le caisson de basses, ainsi que de 2 haut-parleurs large-bande de 58 mm (en position frontale) épaulés par 2 radiateurs passifs pour chaque module Surround. Ce sont au total 24 haut-parleurs qui sont donc à l’œuvre. Chaque canal dispose de son propre amplificateur et de sa propre unité DSP (traitement numérique), ce qui permet de gérer avec précision les faisceaux.
D’un point de vue purement sonore, Yamaha ne déçoit pas. Son modèle n’a sans doute pas la richesse ni le sens des nuances de la Kef XIO, notamment dans le haut-du spectre, mais la True X Surround 90A distille un son puissant, et plutôt équilibré, avec évidemment quelques oscillations. On constate par défaut une légère douceur dans les aigus, tout de même suivi d’une légère scintillance.
De son côté, le caisson nécessite d’être un peu muselé (en abaissant légèrement son intensité dans l’application), puisque celui-ci a tendance à ronronner, à délivrer un pic dans les basses fréquences, et non une réponse parfaitement linéaire. Enfin, les enceintes Surround se comportent comme des produits sur batterie très corrects. Il leur manque toutefois encore un peu de punch, mais leur rendu n’est ni anémique ni agressif.
Au moins, l’ensemble parvient à dépasser le cadre de la simple barre de son pour ce qui est de ses qualités musicales. À l’instar de ses illustres collègues Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, Kef XIO, ou Devialet Dione, la Yamaha True X Surround 90A est parfaitement légitime sur ce créneau, et n’a rien à envier à certaines enceintes Hifi (pas dans cette gamme de prix évidemment). En mode cinéma, la sensation de puissance est largement présente, sans tomber dans un rendu outrancier et déséquilibré. Dommage de ne pas intégrer un calibrage acoustique, qui a coup sûr optimiserait ce rendu.
Notons une petite particularité de la barre : le réglage du niveau sonore est assez linéaire, ce qui oblige à pousser celui-ci assez haut pour vraiment profiter d'une certaine puissance. Alors que nous ne dépassions jamais les 35 % de volume avec la Samsung HW-Q995F, nous sommes plutôt autour des 60% avec la Yamaha True X Surround 90A.
Frontalement parfaite
Aucune barre de son ou système approchant n’est pour le moment irréprochable, et Yamaha ne fait pas vaciller cette affirmation. Néanmoins, ce modèle affiche de beaux arguments. La barre en elle-même brille par la précision et l’ampleur de ses effets latéraux et frontaux, mais se distingue avant tout par sa dimension verticale. Le principe de faisceau, sans être révolutionnaire, fonctionne à merveille.
L’intensité des effets est là, et la précision est supérieure à presque tout ce qui existe sur le marché. Seuls quelques produits d’exceptions, comme l’ensemble quadriphonique Sony Bravia Theatre Quad, développent encore un peu plus d’ampleur, cela sans être foncièrement plus précis. De plus, la possibilité de modifier légèrement l’orientation des faisceaux permet d’améliorer facilement le rendu.
Nous l’avons évoqué, il existe plusieurs réglages sonores liés à l’immersion. Réglage par défaut, le Surround:AI est souvent le plus pertinent, puisqu’il détecte le type de contenu afin d’offrir les traitements les plus adéquats. À cela s’ajoute le mode 3D Music, qui enclenche le traitement d’upmixing sélectionné par l’utilisateur (DTS Virtual :X ; Dolby Surround ; Auro-Matic), ou encore le mode Straight, qui n’interprète pas le signal.
Malgré cette quasi-perfection, Yamaha ne parvient pas encore à cocher toutes les cases. Bien que performants, les satellites arrière restent campés sur une représentation de type Surround arrière. L’absence de haut-parleur Atmos ne permet pas de s’aligner sur le rendu impressionnant de la barre, et une petite discontinuité apparaît sur les côtés. La transition entre les effets latéraux de la barre et les enceintes arrière manque de cohérence.
D’une manière générale, la Yamaha True X Surround 90A reproduit une bulle très immersive. Dommage de ne pas avoir généralisé le principe de faisceau sur des haut-parleurs arrière. En l’état, l’ensemble de Sony est plus convaincant.
Yamaha True X Surround 90A : l’avis de Clubic
Ensemble home-cinéma d’exception, la Yamaha True X Surround 90A cumule les qualités, et se permet d’être maîtrisée à tous les niveaux. Sa conception premium s’accompagne d’une réellle élégance, son ergonomie est efficace, et son approche connectée et modulaire (enceintes arrière indépendantes) lui apporte une polyvalence unique.
Côté son, Yamaha parvient à délivrer une représentation très technique et musicale, qui ne tombe pas dans le piège du sensationnalisme. Plus encore, la gestion de la spatialisation, portée par sa technologie de formation de faisceau, confère une impressionnante précision des effets Atmos.
Tout irait pour le mieux si cette bulle sonore était complète. Bien qu’apportant une reproduction des canaux arrière, les satellites dédiés ne sont pas à la hauteur de la barre de son, ce qui impacte notamment les effets latéraux.
Fiche technique Yamaha TRUE X SURROUND 90A
