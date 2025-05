Le tout est renforcé par un temps de réponse très court et une excellente gestion des mouvements rapides. Résultat : le C89K se comporte comme un véritable moniteur gaming grand format, capable de suivre sans faillir les titres les plus rapides, des FPS nerveux aux jeux de course les plus exigeants, avec une fluidité impressionnante et un input lag réduit au strict minimum.