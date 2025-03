Pour terminer, TCL introduit le design "Zero Border" sur ses C9K et C8K, un changement qui peut paraître minime mais qui a en réalité nécessité plus de 10 ans de recherche et développement selon la marque. Ce design vise à supprimer toute bordure noire visible autour de l’image, y compris la matrice noire interne généralement présente entre la dalle active et le cadre physique. Résultat : l’image occupe 100 % de la surface visible, offrant une immersion visuelle totale et un rendu particulièrement saisissant, surtout sur les grandes diagonales. Le Zero Border n’est donc pas qu’un simple choix esthétique, mais une petite prouesse technologique.