Le géant chinois mise plus que jamais sur les grandes tailles, en particulier les 85, 98 et même 115 pouces. Le fleuron X11K, proposé en 85 et 98 pouces, affiche jusqu’à 14 000 zones de local dimming et une luminosité record de 6 500 cd/m². TCL propose également des gammes plus accessibles comme la série C6K, tout en conservant des caractéristiques techniques intéressantes à ce niveau de prix, nous y reviendrons dans un prochain article. Enfin, le C9K vient succéder au TCL C89B, l'un des meilleurs rapports qualité/prix l'an passé, avec trois diagonales (65, 75 et 85 pouces) est un pic lumineux annoncé à 6 000 cd/m².