Lors de sa conférence de presse, TCL a surtout dévoilé les dernières innovations de son Pangu Lab, un centre de développement dédié à la technologie MiniLED. Le constructeur a ainsi annoncé avoir développé un rétroéclairage MiniLED de nouvelle génération, avec des puces LED "Super High Energy" plus lumineuses, de l'ordre de 53 %, et aussi plus efficaces, avec une consommation d'énergie en baisse de 10 %. Cette nouveauté fait également la promesse d'une meilleure gestion de la lumière, donc moins de blooming encore, et une meilleure uniformité avec un gain annoncé à 143 %. La distance optique franchit encore un nouveau pallier, avec un système nommé TCL Micro OD et la promesse d'une amélioration de 18 % dans la gestion du blooming.



Pour couronner le tout, nous apprenons que TCL a travaillé sur le décalage entre le signal d'entrée et la réponse de rétroéclairage pour le réduire à son minimum (Zero-Delay Transient Response), ou encore propose un contrôle extrêmement fin de chaque LED sur 23 bit avec plus de 65 000 niveaux de luminosité pour chaque LED.