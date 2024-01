CES 2024 : l’UHD Alliance ajoute le Dolby Vision à son Filmmaker Mode

Fruit d’une étroite collaboration entre certains fabricants de téléviseurs et l’UHD Alliance, et né sous l’impulsion de studios et de réalisateurs hollywoodiens comme Martin Scorsese, le Filmmaker Mode consiste à délivrer une image telle qu’elle a été pensée et créée par les cinéastes. Cela inclut notamment la désactivation des traitements d’image ou encore le respect de la fréquence native de la source vidéo, dans le but de proposer une expérience cinématographique plus fidèle, sans pour autant que le consommateur ne doive ajuster les nombreux réglages de son téléviseur pour obtenir ce rendu.



Après plusieurs mises à jour depuis sa création en 2019, par exemple avec le support des capteurs de luminosité ambiante pour adapter la luminosité du téléviseur par rapport à celle de la pièce où il se trouve, le Filmmaker Mode va enfin élargir son support au Dolby Vision. Cela signifie que le mode sera activable avec des contenus en Dolby Vision sur les appareils compatibles, et plus uniquement en SDR et avec l’HDR10. En plus de cela, l’UHD Alliance a annoncé l’activation automatique du Filmmaker Mode avec l’application Apple TV+, à l’image de ce qui avait déjà été fait en 2021 avec Amazon Prime Video.