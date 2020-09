Samsung intègre le Mode FilmMaker à ses téléviseurs QLED 2020 via une mise à jour

Ce nouveau standard a été développé par l'UHD Alliance, un consortium réunissant les plus gros studios hollywoodiens et les grandes entreprises technologiques. Il est également soutenu par des cinéastes prestigieux comme Christopher Nolan, Ryan Coogler, Martin Scorsese ou James Cameron.

Le FilmMaker Mode permet tout simplement de désactiver tous les systèmes électroniques mis au point par les constructeurs comme la réduction du flou de mouvement ou la modification de la colorimétrie pour obtenir une image plus pêchue et plus flatteuse pour la rétine. L'image débarrassée de ces dispositifs est ainsi plus fidèle à la photographie voulue par les cinéastes et se rapproche de l'expérience de la salle.

Les possesseurs des téléviseurs QLED du constructeur, à savoir les Q950T, Q900T, Q850T, Q800T, Q90T, Q80T, Q70T et The Frame, vont recevoir dans les prochains jours une mise à jour qui ajoutera le FilmMaker Mode à la liste des modes d'images disponible.

Elle est également proposée sur le site officiel de Samsung pour les plus impatients souhaitant mettre à jour manuellement leur téléviseur.