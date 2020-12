Samsung annonce le HDR10+ Adaptive sur ses TV QLED de 2021

En août 2019, Apple portait plainte contre Corellium, une entreprise qui vend à ses clients un accès à plusieurs versions d'iOS au travers d'un système de virtualisation, et ce, pour en tester la sécurité. Un peu plus d'un an plus tard, la justice américaine a tranché en faveur de Corellium, invoquant un « usage acceptable » de l'OS d'Apple par la société.