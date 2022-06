Apple TV va prendre en charge un nouveau format vidéo

Nous apprenions par exemple que tvOS 16 débarquera bien cet automne sur l'Apple TV, le boîtier de la marque à la pomme. Nous savons désormais également que l'application Apple TV va devenir compatible avec un nouveau format vidéo : le HDR10+.

Apple TV sur iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et tvOS 16 prendra donc en charge à la fois le Dolby Vision et le HDR10+, les deux principaux concurrents des formats HDR haut de gamme. Pour en bénéficier, il faut bien entendu que l'écran depuis lequel on visionne un contenu soit compatible. La vidéo elle-même doit aussi être prévue pour supporter le HDR10+.

Mais cette décision va permettre aux utilisateurs d'être toujours assurés de profiter des meilleures technologies d'image disponibles pour leur contenu sur leur terminal, alors que l'on constate justement un manque d'homogénéité en matière d'utilisation du HDR10+ et du Dolby Vision.