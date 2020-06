WWDC 2020 : Apple veut faire de votre Apple TV le centre de votre maison avec tvOS 14

Par ailleurs, l’application « Maison » devient capable d’annoncer (par le HomePod) les contacts reconnus par votre caméra. Également, elle prend en charge les ampoules connectées et propose différentes options de température de couleur. L'ensemble peut évoluer automatiquement au fil de la journée, avec une lumière ambiante. Enfin, le centre de contrôle permet d’accéder plus facilement aux appareils spécifiques, sans avoir à ouvrir plusieurs menus. En bonus, on apprend qu’il sera désormais possible de connecter deux paires d’AirPods à l’Apple TV.