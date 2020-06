WWDC 2020 : suivez la keynote en direct à partir de 19h

Les systèmes d'exploitation mobiles ne devraient pas être en reste. Apple présentera iOS 14, la prochaine version du système d'exploitation mobile, qui devrait apporter plusieurs nouveautés. On pourrait voir arriver un nouveau menu d'accueil, plus fonctionnel, mais aussi la possibilité de définir une application tierce par défaut ou encore des améliorations dans des logiciels phares comme Messages.

watchOS et tvOS auront le droit également à de nouvelles versions mais les nouveautés devraient être plus mesurées pour ces deux systèmes. On attend également des améliorations pour iPadOS, la version d'iOS adaptée pour la tablette tactile, qui pourrait aller plus loin dans le rapprochement avec un PC plus traditionnel.

Enfin Apple pourrait dédier quelques minutes de son évènement à des annonces hardware. Un iMac au design entièrement revu pourrait être au programme mais on parle également d'un HomePod mini ou encore du casque AirPods Studio.

