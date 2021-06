Vous pouvez désormais regarder Apple TV sur la NVIDIA Shield

Pour la partie technique Apple TV sur NVIDIA Shield propose une qualité 4K ainsi que le support du HDR, du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour les programmes compatibles à la fois sur Apple TV+ et ceux disponibles à la vente et à la location.

L'application fonctionne de concert avec Google Assistant, Android TV oblige, pour chercher des films et séries via leur titre, un genre particulier ou un réalisateur, et aussi pour mettre en pause, avancer ou revenir en arrière lors de la lecture.

Apple TV est désormais disponible pour l'ensemble des appareils équipés du système d'exploitation de Google, comme le moteur de recherche l'a annoncé dans un communiqué il y a quelques jours seulement.

Ne reste plus à Apple qu'un seul marché à investir, et pas des moindres : celui des smartphones et tablettes Android, pour qui aucune application n'est encore proposée au téléchargement.