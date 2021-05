Netflix songerait à lancer un abonnement pour les jeux vidéo

Netflix n'a jamais caché son envie de se diversifier et de se tourner vers des contenus plus interactifs pour compléter son offre de séries, films et documentaires. On se rappelle de Bandersnatch, l'épisode spin-off de Black Mirror qui reprenait le principe des livres dont nous sommes les héros et certains codes du jeu vidéo.

Netflix avait ensuite récidivé avec You vs. Wild, qui autorise également les spectateurs à choisir entre plusieurs embranchements pour avancer dans le contenu.

La firme dirigée par Reed Hastings a déjà un pied dans le jeu vidéo puisqu'elle est à l'origine de jeux Stranger Things et La Casa de Papel. Elle finance également de nombreuses adaptations de jeux vidéo en films ou séries.