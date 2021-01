Microsoft, Google et Amazon souhaiteraient racheter d'autres studios de jeux vidéo

Les acquisitions de studios dans le milieu du gaming continuent de faire la une. Il faut dire que ces dernières années ont été riches en la matière. Microsoft s'est illustré avec les rachats de nombreuses sociétés comme Ninja Theory, Obsidian, Double Fine ou encore plus récemment ZeniMax Media. Sony et Nintendo ont été plus discrets en rachetant Insomniac Games en 2019 pour le premier et Next Level Games pour le second en ce mois de janvier 2021. Et ce n'est visiblement pas terminé !