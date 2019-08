Sony rachète Insomniac Games, les créateurs de Marvel's Spider-Man

20 ans plus tard, le mariage est enfin officialisé

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'évolution de notre studio. Nous sommes heureux de placer Insomniac dans la meilleure position possible afin d'offrir des expériences novatrices à nos fans pour les années qui viennent. Notre structure ainsi que notre approche resteront similaires dans nos studios à Burbank et Durham, et nous continuerons de cultiver notre culture unique ».

Rien ne changera chez Insomniac

Congratulations again to our friends at @insomniacgames! 🤝 pic.twitter.com/A6l8LFrpJx — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) August 19, 2019

Source : Insomniac, Kotaku

Depuis le tout premier, sorti en 1998 sur PlayStation,etont tissé. Le studio californien a ainsi développé de nombreuses sagas pour le géant nippon, dont celle du légendaire dragon violet (qui appartient maintenant à),ou encoreUn rapprochement définitif était donc pressenti depuis très longtemps mais c'est seulement deux décennies après leur première collaboration que les deux parties ont décidé de franchir le pas.Ainsi,n'est plus un studio indépendant et passe désormais sous la houlette de l'entité. Les développeurs ont pris la parole via un communiqué adressé à leurs fans, dont voici un extrait :Malgré ce rachat,si nous en croyons les propos de, le président des Worldwide Studios de PlayStation. Ce dernier a été interviewé par The Hollywood Reporter , une fois la nouvelle du rachat rendue publique :».Rappelons également qu'a réalisé plusieurs jeux pour laet ont même créé une exclusivité Xbox One en 2014 intitulée. Shawn Layden est resté assez flou à ce sujet en déclarant que lui et ses équipes ne s'étaient pas encore penchés sur cette licence afin de voir ce qu'il était possible d'en faire. Si la sortie d'un second opus n'est pas totalement improbable, il est maintenant certain qu'il s'agira d'uneDe leur côté, tous les membres des Naughty Dog , Sucker Punch, Guerrilla Games Santa Monica ...) se sont réjouis de l'arrivée d'dans leur famille.vient ici de réaliser un véritable tour de force alors que Microsoft a effectué plusieurs achats conséquents (Obsidian, Double Fine, Ninja Theory...) ces derniers mois. Les exclusivités ont encore de beaux jours devant elles.