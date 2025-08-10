Formidable petite machine, le Steam Deck peut sembler un peu limité du côté de sa mémoire vive et certains amateurs veulent depuis toujours troquer les 16 Go installés par Valve pour 32 Go. Bonne nouvelle, c'est à présent faisable.
La sortie du Steam Deck OLED aura été l'occasion pour Valve de mettre à jour pas mal d'élément de sa console portable. En revanche, si la technologie de mémoire vive utilisée a légèrement progressé, la capacité RAM est strictement identique : on reste sur 16 Go. Quoique…
Retirer les 16 Go de RAM pour souder 32 Go
Nous le disions en préambule, depuis la sortie du Steam Deck OLED en fin d'année 2023, de nombreux amateurs ont eu à cœur de faire progresser la quantité de mémoire vive installée sur la bête.
L'objectif affiché est évidemment de profiter de meilleures performances alors qu'une partie de cette mémoire vive est utilisée par le processeur afin de faire office de mémoire vidéo. De fait, les 16 Go initialement en place pourraient être un peu juste pour certains usages… même s'il faut tout de suite signaler que pour la plupart des jeux actuels, cela ne pose aucun problème.
Passer à 32 Go n'est donc pas utile pour beaucoup d'utilisateurs, mais ne serait-ce que pour « la beauté du geste », SlickBuys Mods and Repairs s'est lancé dans l'aventure et en propose une vidéo (ci-dessous) détaillant les étapes principales d'une transformation clairement pas à la portée du premier venu.
Une manipulation matérielle et logicielle
Il y a bientôt deux ans, SlickBuys Mods and Repairs avait déjà publié une vidéo de ce type : il était alors question de passer la console ROG Ally d'ASUS de 16 Go à 32 Go avec un objectif en tête, proposer des consoles modifiées à la vente pour satisfaire les plus enthousiastes.
Avec le passage à de la mémoire vive en LPDDR5-6400, Valve a fait progresser (un tout petit peu) les performances de sa console. Revers de la médaille, cela rend l'achat de puces plus délicat. SlickBuys Mods and Repairs explique que c'est principalement pour cette raison qu'elle n'a pas été en mesure de proposer cette modification plus tôt : il fallait trouver les puces mémoire de haute densité afin de les souder ensuite.
L'achat effectué, il faut évidemment démonter en grande partie le Steam Deck, isoler la carte mère et disposer du matériel pour dessouder les puces des 16 Go de mémoire vive pour les remplacer. Aussi complexe soit-elle, la partie purement matérielle de la manœuvre n'est toutefois pas l'unique étape pour disposer d'une console Steam Deck OLED avec 32 Go. Il y a toute une partie logicielle à mettre en place pour que les 32 Go soient reconnus.
Ainsi, le BIOS doit être réécrit et, pour ce faire, il faut le retirer physiquement et le reprogrammer. Un détail qui n'en est évidemment pas un dans la mesure où cela rend la tâche un peu plus dure encore et peut entraîner des désagréments à chaque nouvelle mise à jour du BIOS du Steam Deck OLED par Valve. On peut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge même lorsque le mod est apparemment en place : clairement pas une mise à jour pour les débutants.
Enfin, si SlickBuys Mods and Repairs ne propose pas encore de réaliser la manœuvre pour les utilisateurs intéressés, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bon marché : les puces de LPDDR5-6400 coûtent déjà environ 110 dollars et il faut ensuite compter toute la procédure… mais voilà, c'est faisable !