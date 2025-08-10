Nous le disions en préambule, depuis la sortie du Steam Deck OLED en fin d'année 2023, de nombreux amateurs ont eu à cœur de faire progresser la quantité de mémoire vive installée sur la bête.

L'objectif affiché est évidemment de profiter de meilleures performances alors qu'une partie de cette mémoire vive est utilisée par le processeur afin de faire office de mémoire vidéo. De fait, les 16 Go initialement en place pourraient être un peu juste pour certains usages… même s'il faut tout de suite signaler que pour la plupart des jeux actuels, cela ne pose aucun problème.

Passer à 32 Go n'est donc pas utile pour beaucoup d'utilisateurs, mais ne serait-ce que pour « la beauté du geste », SlickBuys Mods and Repairs s'est lancé dans l'aventure et en propose une vidéo (ci-dessous) détaillant les étapes principales d'une transformation clairement pas à la portée du premier venu.