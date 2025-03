Seulement voilà, Valve n'a visiblement pas dans l'intention d'utiliser cette puce Aerith Plus. En tout cas, pas dans l'immédiat et le démenti – catégorique – émane d'une source tout ce qu'il y a de plus officielle cette fois.

C'est Pierre-Loup Griffais, l'un des principaux concepteurs du Steam Deck qui a pris la parole sur BlueSky pour doucher nos espoirs de manière on ne peut plus claire. À la publication de PC Guide qui, comme nous, imaginait une potentielle révision plus puissante du Steam Deck avec cet Aerith Plus, Pierre-Loup Griffais a simplement répondu : « Not happening ».

En deux mots – quatre en bon français, « Ça n'arrivera pas » – le bougre vient donc de doucher tous nos espoirs de Steam Deck 2 à la sauce Aerith Plus. Sans doute l'écart puissance/autonomie n'est-il pas suffisant pour Valve qui doit très certainement faire de multiples essais et être en liens étroits avec AMD, voire d'autres fabricants de puces pour envisager sa prochaine console.