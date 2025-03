Nos confrères de Wccftech ont mis la main sur un manifeste d'expédition qui, bien sûr, ne garantit en aucune façon la véracité de ce qui va suivre. Reste que s'il ne s'agit pas d'un faux, cela donne une bonne idée de ce qui pourrait nous arriver avec le Steam Deck 2.

En effet, le manifeste en question affiche sans ambiguïté le nom d'Aerith Plus pour cette puce qui, logiquement, ferait son chemin vers Valve pour une nouvelle console portable. Il n'est hélas pas très bavard et ne permet par exemple pas de confirmer que Zen 5 sera de la partie. Il s'agit dans tous les cas de la puce préférentielle d'AMD pour ses composants mobiles. Il est en revanche précisé que la fréquence serait de 3,8 GHz, ce qui représente une hausse de 300 MHz par rapport à l'Aerith du Steam Deck.

De la même manière, le manifeste d'expédition semble évoquer une limite maximale de 20 watts pour le TDP, soit 5 watts de plus que sur le Steam Deck, et il en va de même pour la fréquence de la partie GPU. On passe de 1,6 à 1,8 GHz avec 200 MHz, qui auront un impact indiscutable, même si l'on attend bien plus du changement de génération des unités de calcul (RDNA 2 vers RDNA 3.5). Enfin, il est utile de mentionner que la mémoire passerait à de la LPDDR5x 8 533 MT/s, alors que le Steam Deck actuel se contente de LPDDR5 6 400 MT/s.

Des améliorations à tous les niveaux, même si nous aurions préféré avoir une confirmation des technologies Zen 5 et RDNA 3.5 ainsi que du nombre de cœurs et d'unités de calcul pour avoir une idée plus précise des performances d'une puce qui devrait donner un très gros coup de boost à la machine sans nécessairement en réduire l'autonomie. Bien sûr, il n'est pas question d'avoir la moindre précision sur une éventuelle date de sortie de ce Steam Deck 2.