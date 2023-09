Une Steam Deck 2 ? Oui, mais...

Pierre-Loup Griffais se montre très clair : le Steam Deck doit rester un appareil aussi universel que possible et, si actuellement trois versions de la console existent, la plus onéreuse ne fait pas réellement mieux tourner les jeux. Un objectif clé pour Valve qui ne veut pas non plus proposer de nouvelle version avant de pouvoir gonfler les performances en gardant la même autonomie.

Sur ce dernier point, nous sommes plus optimistes et, au rythme où vont les choses, on peut imaginer que dès 2025, AMD ait des APU bien plus efficaces et performantes que les Ryzen 7000 mobile lesquels sont déjà au cœur de machines comme la ROG Ally qui, dans certains cas, sont plus confortables pour le joueur que le Steam Deck… mais plus chères aussi. En attendant une V2, peut-être Valve pérennisera-t-elle la baisse du prix des Steam Deck ?