Le Steam Deck retardé par la pénurie, Valve améliore son Steam OS

L'entreprise de Gabe Newell a déjà fait savoir que Steam OS serait disponible à tous . Même à celles et ceux qui n'ont pas réservé d'exemplaire de sa console. Un engagement qui se mesure déjà aujourd'hui, et permet de constater que la dernière version de l'image disque de Steam OS 3.0 a perdu de l'embonpoint.

La révision 20211120.2 de. Steam OS ne pèse ainsi plus que 10 Go contre 24 Go pour la version précédente. Un dégraissage en règle, qui devrait à coup sûr ravir celles et ceux qui auraient jeté leur dévolu sur un Steam Deck 64 Go.

Pour autant, on ne saura pas ce qui a permis à Valve de récupérer autant d'espace. Les notes de version se contentent de lister des correctifs et autres mises à jour de différents kernels.