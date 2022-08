Steam Deck 2 : Valve donne des indices sur de futures générations

Le 15 juillet dernier, Valve surprenait tout le monde en annonçant le Steam Deck, un PC gamer au format console portable. La promesse : jouer à l'ensemble de sa bibliothèque Steam, du petit jeu indé aux plus gros AAA, depuis n’importe quel endroit, et ce, aussi facilement que sur nos consoles de salon. Le tout pour 80 € de plus qu’une Nintendo Switch OLED, et pour infiniment moins cher que n’importe quel laptop gamer. Le Steam Deck est-il adapté à vos usages ? Quel modèle choisir ? Nous allons tâcher de répondre à toutes vos questions dans ce test.

Lire la suite