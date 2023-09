Lenovo présente sa console portable Legion Go : un concurrent sérieux pour le Steam Deck

Propulsée par un Windows 11 installé sur un SSD NVMe M.2 de Gen 4 de 256 Go, 512 Go ou 1 To (un port micro SD est de la partie), la Legion Go peut accueillir jusqu'à 16 Go de RAM et un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme. Pour alimenter tout cela, une batterie de 49,2 Wh compatible avec la charge rapide (70 % en 30 minutes) est là. Concernant ses spécificités, la Lenovo Legion Go dispose notamment de contrôleurs à joysticks à effet hall (pas de joystick drift !), qu'il est possible de régler en mode FPS (le joystick droit peut s'aimanter à une surface pour plus de précision).

Lenovo met également en avant Legion Space, un endroit regroupant tous les jeux et launchers du joueur (dont le Game Pass). Sans surprise, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E et DisplayPort 1.4 se joignent à la fête.