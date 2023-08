La console portable de Lenovo, la Legion Go se dévoile : écran QHD de 8,8 pouces, prix, performances, on vous dit tout

Le sous-système mémoire devrait en revanche être bien plus costaud que sur la machine d'ASUS. En lieu et place de la LPDDR5-6400 de la ROG Ally, on parle de LPDDR5X-7500 sur la Legion Go. Plus important encore, la console de Lenovo aura bien ce qu'il se fait de plus impressionnant côté écran : une dalle IPS de 8,8 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz (VRR). La ROG Ally, avec son écran de 7 pouces en 1 080p et 120 Hz, est la rue.

Pour nourrir une telle bestiole, Lenovo a opté pour une imposante batterie de 49,2 Whr, à opposer aux 40 Whr des ROG Ally et Steam Deck. Plus fort, Lenovo serait parvenue à intégrer tout cela sans trop augmenter le poids de sa console : 640 grammes, contre 608 et 699 grammes respectivement sur la ROG Ally et le Steam Deck. En réalité, il y a une astuce : le chiffre présenté est « contrôleurs détachés ». Avec, on arrive à 854 grammes. Ouille.