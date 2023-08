La future console portable de Lenovo pourrait être un savant mélange entre un Steam Deck et une Nintendo Switch

Le fait que ses manettes soient amovibles pourrait indiquer que l'écran de la Legion Go sera tactile. Ce qui n'est pas la plus mauvaise idée du monde, puisque Windows 11, l'OS sous lequel elle est supposée tourner, est plus facile à utiliser avec les doigts que son prédécesseur. De plus, elle serait équipée d'un pied rétractable, semblable à celui que l'on trouve sur la Switch de Nintendo, permettant aux joueurs de poser l'écran sur une table par exemple. Lenovo aurait également rendu sa console un peu plus épaisse que d'autres concurrents, ce qui laisse penser qu'elle pourrait accueillir une batterie plus grande que celle présente dans la ROG Ally. Espérons également qu'elle offre un système de refroidissement efficace pour ses composants internes.

Lenovo n'a pas encore réagi à la fuite relayée par Windows Report. En attendant, la Legion GO, si elle voit le jour, pourrait être une alternative intéressante au Steam Deck. Des manettes amovibles, une batterie puissante, l'accès à l'immense bibliothèque de jeux disponibles sur Windows, une puce AMD Phoenix ? Les quelques caractéristiques qu'on a de la console ne manquent pas de susciter la curiosité. Et même s'il reste encore beaucoup de choses à savoir sur la Legion GO, on peut dire qu'elle sort déjà du lot.