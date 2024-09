Cela permettrait bien sûr d'avoir une machine plus légère et plus agréable sur de longues sessions de jeu. Évidemment, c'est cependant la couleur de ce châssis qui frappe d'emblée : Lenovo semble donc complètement changer de registre avec une Legion Go Lite toute de blanc vêtue. Cela constituerait un très bon moyen de distinguer les deux machines et on se souviendra que Microsoft, par exemple, avait fait de même en lançant les Xbox Series X|S.

Enfin, rappelons que les précédentes rumeurs avaient fait état de spécifications techniques sensiblement revue à la baisse avec la Legion Go Lite : Lenovo se tournerait vers le processeur AMD Z1 en version non-extrême. Un choix qui pose question alors que la tendance est plutôt au surarmement chez les concurrents avec d'hypothétiques intégrations de la future puce Z2 d'AMD.